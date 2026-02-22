Атака ВС РФ на Киев и Киевскую область: количество пострадавших возросло (фото, видео)

Количество раненых в результате ночной атаки ВС РФ на Киев и Киевскую область в ночь на 22 февраля возросло до 17. Среди пострадавших — четверо детей.

Сейчас в медицинских учреждениях находятся пять человек — четыре взрослых и один ребенок. Двое взрослых в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести. Ребенок также находится в состоянии средней тяжести и получает всю необходимую медицинскую помощь, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

В результате массированной ракетно-дроновой атаки российской армии разрушения зафиксированы в Броварском, Обуховском, Бориспольском, Бучанском, Фастовском и Вышгородском районах. Наибольшие разрушения получили Бориспольский, Бучанский и Фастовский районы.

По информации Калашника, всего в результате атаки в области повреждено более 100 жилищ: это частные дома и квартиры в многоэтажках.

"Но и это количество не является окончательным, потому что продолжают поступать заявки собственников жилья. Степень разрушений разная — от полностью разрушенных до выбитых окон, поврежденных крыш и фасадов. Также пострадали объекты бизнеса, складские и офисные помещения, гаражные кооперативы, транспорт", — уточнил чиновник.

Что касается последствий в районах, то в Броварском повреждены гаражные боксы, административные и складские здания предприятий, офисные помещения, а также автомобили и другая техника, в Обуховском — повреждения объекта критической инфраструктуры, предприятий, жилых домов (частные и многоэтажки), учебного заведения, автомобилей и железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, ранения получили три человека, в том числе ребенок.

Люди получили осколочные ранения, резаные раны, переломы, отравление продуктами горения и острые реакции на стресс.

В Бориспольском районе в результате атаки травмирован один человек, повреждены частные дома, ферма и автомобили.

Также в результате взрывной волны пострадала церковь.

В Бучанском районе ранены шесть мирных жителей, среди которых половина — это дети. Как и в других пострадавших районах, тут повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, а также офисные и торговые помещения.

В Фастовском районе травмированы семь человек, среди которых один ребенок. Известно об оджном погибшем.

Сейчас на местах прилетов работают все оперативные службы.

"Спасатели, медики, полицейские, коммунальщики и энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия атаки и помочь людям", — заверил Калашник.

В результате атаки по Софиевской Борщаговке пострадал и дом народного депутата Украины Дмитрия Разумкова. По его словам, в доме выбиты окна и есть повреждения, но никто из близких не пострадал.

В пригороде Киева пострадали женщина и ребенок — они госпитализированы. Предварительно, обломки упали в частном секторе.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Днепровском районе обломок ракеты упал у подстанции скорой медицинской помощи. Обошлось без пожаров и потерпевших. Падение обломков зафиксировано и в других районах столицы.

