Россияне атаковали Одессу дронами: в городе горят жилые дома, повреждено учебное заведение (видео)

В ночь на 21 февраля в Одессе прогремела серия взрывов на фоне атаки российских беспилотников. В результате обстрела в городе известно о пожарах и разрушениях.

Известно о повреждении инфраструктуры из-за атаки дронов на Одессу, а также жилых домов в разных районах города. О первых последствиях обстрела рассказал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По информации чиновника, в городе по меньшей мере четыре жилых дома повреждены в результате атаки. Также повреждено одно из образовательных учреждений в Одессе.

В местных Telegram-каналах пишут, что жилые несколько домов в Одессе горят после обстрела.

Другая информация о последствиях удара по Одессе устанавливается. Детали обещают обнародовать позже.

Атака на Одессу — что известно

Россияне атаковали Одессу около 01:00 часов. Воздушные силы перед этим предупредили о движении нескольких групп вражеских дронов на город из акватории Черного моря.

Відео дня

Через несколько минут в Одессе в течение некоторого времени раздавались взрывы, сообщили в сети. По данным мониторинговых каналов, город атаковали по меньшей мере 15 вражеских дронов.

Напомним, 20 февраля в компании "Нафтогаз" заявили, что россияне "Шахедами" атаковали нефтедобычу на Полтавщине: из региона уходило 40% газа.

Также 19 февраля россияне атаковали крупнейшую котельную в Лозовой на Харьковщине, из-за чего тысячи людей оказались без теплоснабжения, в городе начались перебои с водоснабжением.