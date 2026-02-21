Росіяни атакували Одесу дронами: у місті палають житлові будинки, пошкоджений навчальний заклад (відео)

У ніч на 21 лютого в Одесі пролунала серія вибухів на тлі атаки російських безпілотників. Внаслідок обстрілу у місті відомо про пожежі та руйнування.

Відомо про пошкодження інфраструктури через атаку дронів на Одесу, а також житлових будинків у різних районах міста. Про перші наслідки обстрілу розповів голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

За інформацією посадовця, у місті щонайменше чотири житлові будинки пошкоджені внаслідок атаки. Також пошкоджено один з освітніх закладів в Одесі.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що житлові кілька будинків в Одесі палають після обстрілу.

Інша інформація щодо наслідків удару по Одесі встановлюється. Деталі обіцяють оприлюднити згодом.

Атака на Одесу — що відомо

Росіяни атакували Одесу близько 01:00 години. Повітряні сили перед цим попередили про рух кількох груп ворожих дронів на місто з акваторії Чорного моря.

Відео дня

Через кілька хвилин в Одесі упродовж деякого часу лунали вибухи, повідомили у мережі. За даними моніторингових каналів, місто атакували щонайменше 15 ворожих дронів.

Нагадаємо, 20 лютого у компанії "Нафтогаз" заявили, що росіяни "Шахедами" атакували нафтовидобуток на Полтавщині: з регіону йшло 40% газу.

Також 19 лютого росіяни атакували найбільшу котельню у Лозовій на Харківщині, через що тисячі людей опинилися без теплопостачання, у місті почалися перебої з водопостачанням.