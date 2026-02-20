"Шахеди" РФ атакували нафтогазовидобуток на Полтавщині: з регіону йшло 40% газу, — Нафтогаз

Збройні сили Російської Федерації атакували об'єкт нафтогазовидобутку у Полтавській області, повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз". По об'єкту вдарили російські ударні дрони. Що відбувається з інфраструктурними об'єктами "Нафтогазу" у регіоні, у якому видобувалось 40% українського газу та 20% нафти?

У ніч на 20 лютого ЗС РФ влучили по інфраструктурі у Полтавській області, почалась пожежа, а на місці удару працюють рятувальники ДСНС та бригади "Нафтогазу", ідеться у заяві компанії. Наголошується, що підприємства працюють на межі можливостей, при цьому є загроза повторних російських атак.

Інформація про чергове влучання по нафтогазовій інфраструктурі з'явилось зранку 20 лютого, після нічних подій, коли росіяни запустили по українцях зграєю дронів та балістикою. "Нафтогаз" не деталізував район Полтавської області, який потрапив під нічний удар. Наголошується, що удари відбуваються регулярно і з початку 2026 року нарахували 20 таких інцидентів (без врахування сьогоднішнього). На сторінці глави правління НАК "Нафтогаз" Сергія Корецького — лаконічний допис про влучання і подяка рятувальникам.

Обстріл України — Корецький про удар ЗС РФ по об'єкту "Нафтогаз" на Полтавщині 20 лютого Фото: Скриншот

Обстріл України — атаки РФ на газовидобуток

Зранку 20 лютого Повітряне командування опублікувало звіт про нічну атаку ЗС РФ. З'ясувалось, що росіяни запустили 128 дронів різних типів та одну балістичну ракету "Искандер-М", яка летіла з Ростова. Згідно з даними командування, знешкодили 107 БпЛА: пропустили балістику та 21 дронів й нарахували влучання у 14 локаціях.

Зазначимо, Фокус писав про обстріли України, під час яких росіяни намагались пошкодити об'єкти "Нафтогазу", розміщені, серед іншого, на Полтавщині. При цьому пресслужб компанію 16 лютого 2026 року повідомила, що з початку великої війни ЗС РФ 401 раз атакувала український нафтогазовидобуток, при цьому понад половина ударів, 229, припало на 2025 рік. У жовтні 2025 року відбулись особливо руйнівні удари: нарахували 25 атак, а внаслідок атаки 3 жовтня по Полтавщині та Харківщині Україна втратила 60% потужностей. Не менше сильні удари відбулись у лютому 2025 року, а вже через два місяці, у квітні, компанія оголосила, що відновила втрачені потужності.

26 листопада агентство AP опублікувало кадри з точки влучання засобів ураження ЗС РФ по об'єкту "Нафтогазу". На відео — покручений метал на місці удару по резервуару зрідженого природного газу, який потрапив під удар 30 жовтня.

9 лютого Фокус зібрав думки експертів щодо масових обстрілів України та загрозі енергетиці. З'ясувалось, що окрім атак на енергосистему, росіяни надалі планують руйнувати систему тепло- та водопостання та видобуток газу.

Нагадуємо, 7 лютого ЗС РФ цілились по підстанціях навколо українських АЕС, щоб обрізати можливість електропостачання для усіх регіонів України.