ЗС РФ завдали ракетних ударів по Харкову: перші подробиці

Інформацію про атаку на Харків підтвердили очільник ОВА Олег Синєгубов та мер міста Олег Терехов. Під ракетним обстрілом перебували два райони міста.

"За попередньою інформацією, ворог наніс удар по Холодногірському району Харкова. В Основʼянському районі також зафіксовано ворожий удар.", — написав Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки на Харків постраждав 55-річний чоловік.

Новина оновлюється…