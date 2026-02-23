Поддержите нас UA
ВС РФ нанесли ракетные удары по Харькову: первые подробности

Иллюстративное фото: россияне атаковали Харьков
Информацию об атаке на Харьков подтвердили глава ОГА Олег Синегубов и мэр города Олег Терехов. Под ракетным обстрелом находились два района города.

"По предварительной информации, враг нанес удар по Холодногорскому району Харькова. В Основянском районе также зафиксирован вражеский удар.", — написал Олег Синегубов.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки на Харьков пострадал 55-летний мужчина.

Новость обновляется...