РФ меняет цели воздушных атак и усиливает диверсии в Украине: в ISW раскрыли намерения Кремля

В последнее время россияне во время массированных атак по Украине больше сосредотачиваются на железнодорожной и водной инфраструктуре. Также теракт во Львове свидетельствует об эскалации Россией диверсионной кампании, направленной на дестабилизацию украинского общества.

Об изменении целей массированных ударов РФ в войне в Украине пишет американский Институт изучения войны в отчете за 22 февраля. Аналитики отметили, что о смещении фокуса внимания оккупантов с большей части энергетической инфраструктуры на водную и железнодорожную говорит масштабный комбинированный удар в ночь с 21 на 22 февраля.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, россияне в течение ночи запустили 297 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и 50 ракет, в том числе "Циркон", "Искандер-М/С-400", 18 крылатых Х-101 и 4 крылатые ракеты Х-59/69 — всего 347 воздушных целей, из которых украинские защитники сбили 274 БПЛА и 33 ракеты.

В ВС ВСУ сообщили, что 4 ракет и 23 ударных беспилотника поразили 14 мест на территории Украины, а также в пяти локациях были зафиксированы падения обломков. Под атакой были в основном Киевская, Одесская, Кировоградская и Полтавская области.

Война в Украине: РФ атакует железную дорогу и водоснабжение

По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне во время массированной атаки 22 февраля атаковали украинскую логистику, в частности водоснабжение в городах и железнодорожную инфраструктуру вместо энергетической, которая была под прицелом комбинированных ударов в последнее время. По информации вице-премьер-министра Алексея Кулебы, россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях и повредили два локомотива. РФ также повредила гражданскую, коммерческую, медицинскую, жилую и энергетическую инфраструктуру в Киеве и Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Аналитики отметили, что Россия меняет цели массированных атак на Украину после того, как в течение зимы била по украинской энергосети, хотя, вероятно, оккупанты продолжат пытаться разрушить украинскую энергетическую инфраструктуру ударами большой дальности.

Российские массированные ракетно-пушечные атаки на Украину с февраля 2025-го по февраль 2026 года Фото: ISW

Война в Украине: что известно о теракте во Львове

Также в ISW отметили, что украинские чиновники обвинили российские разведывательные службы в организации теракта во Львове в торговом центре 22 февраля с использованием самодельного взрывного устройства. Владимир Зеленский заявил, что РФ завербовала исполнителей преступления через Telegram. По данным Национальной полиции, спецслужбы России завербовали для изготовления и установки СВУ в заранее определенных местах женщину из Ровенской области.

"Россия, вероятно, эскалирует диверсионную кампанию, направленную на подрыв доверия украинцев к их безопасности и дестабилизацию украинского общества", — отметили аналитики.

О том, что РФ организовала теракт во Львове для дестабилизации ситуации, также сказал городской голова Андрей Садовый. Он пояснил, что россияне намеренно выбрали такое место и время, поскольку на момент нападения в городе было много туристов и военнослужащих.

Также аналитики напомнили, что недавно Украина и Молдова предотвратили убийства россиянами нескольких известных политиков и сотрудников оборонной отрасли, а Служба безопасности Украины предупредила, что Кремль хочет с помощью громких убийств распространить среди украинцев панику и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию.

"Россия, вероятно, продолжит такие нападения и попытки убийства для достижения своей цели дестабилизации Украины, а также может воспользоваться сообщениями о нападениях или арестах, связанных со сорванными заговорами, для продвижения нарративов, направленных на распространение паники и недоверия в украинском обществе", — предупреждают в ISW.

Напомним, в ночь на 23 февраля РФ нанесла ракетные удары по Харькову. Перед тем, в ночь на 22 февраля, от массированной ракетно-дроновой атаки РФ пострадали Киев и Киевская область.

В полночь 22 февраля произошел теракт во Львове, в результате которого погибла 23-летняя правоохранительница Виктория Шпилька и пострадали еще 25 человек. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что Россия готовит новые теракты против украинцев.