Россия готовит новые теракты против украинцев, — Зеленский

Теракт во Львове, в результате которого погибла 23-летняя полицейская и ранены более 20 человек, может быть не последним.

По данным украинской разведки, россияне планируют и дальше устраивать теракты на украинцев, заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

"И нужно больше активности и больше вовлеченности самих общин, вовлеченности местных руководителей, правительственных институтов, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу", — подчеркнул он.

В видео глава государства отчитался, что заслушал доклады правоохранителей во главе с министром внутренних дел Игорем Клименко о теракте во Львове.

"Другую квалификацию сложно выбрать – это был именно теракт, циничный и жестокий", — акцентировал Зеленский.

Відео дня

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей правоохранительницы Виктории Шпильки, а также заверил, что всем раненым оказывается медицинская помощь.

Уже установлено, что исполнители теракта были завербованы через Telegram-каналы российскими спецслужбами.

"Я поручил сегодня проработать такие мероприятия, такое реагирование, чтобы исключить подобные преступления. Уже есть опыт противодействия у наших правоохранителей. Десятки аналогичных ситуаций не допущены. Украинские правоохранители постоянно противодействуют таким вербовкам", — заверил политик.

Полиция Львовской области сообщила, что 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщено о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.

По информации депутата Игоря Зинкевича, 21 февраля два самодельных взрывных устройства были заложены по адресу ул. Данилишина, 20 в промежутке с 23:00 до 23:30. Момент закладки взрывчатки в мусорный бак попал на видео.

Полиции понадобилось 10 часов, чтобы найти и задержать подозреваемую. Она с сентября проживала во Львове.

"Около 00:30 на линию "102" поступил звонок из Харьковской области от уже установленного лица о якобы проникновении в магазин на ул. Данилишина. Приехав на место, экипаж полиции пострадал от взрыва, а по прибытии второго наряда – произошел еще один взрыв", — говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина сама изготовила СВУ и активировала взрывчатку дистанционно, после чего скрылась на такси, однако ее все же задержали в городе Старый Самбор.

По местам ее проживания и пребывания проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли улики. Готовится ходатайство в суд об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, незадолго до взрыва полиция приехала на ложный вызов.

Также сообщалось, почему россияне прибегли к двойному взрыву.