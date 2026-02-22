Момент закладки взрывчатки во Львове попал на камеру, — глава МВД Клименко (видео)
Есть все основания предполагать, что террористический акт во Львове, в результате которого погибла 23-летняя полицейская, и еще 25 человек получили ранения, осуществлен по заказу России.
Враг не впервые целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских правоохранителей, используя при этом завербованных граждан, написал в Telegram министр внутренних дел Игорь Клименко.
Глава МВД срочно прибыл во Львов, чтобы лично проконтролировать расследование теракта, а также посетил раненых в больнице. После взрывов были госпитализированы 11 потерпевших, шесть из которых — в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
"Заслушал первые результаты расследования. Видео с камер наблюдения позволили быстро отработать маршрут движения подрывницы и зафиксировать момент заложения взрывного устройства", — отметил он.
Уже через 10 часов после подрыва полиция совместно с СБУ задержала вероятную исполнительницу преступного заказа.
"Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации этого преступления", — заверил Клименко.
В Офисе генпрокурора сообщили, что взрывы произошли во время выезда экипажей патрульной полиции на сообщение о проникновении в магазин по ул. Данилишина, 20.
После прибытия первого экипажа произошел взрыв, во время прибытия второго — раздался еще один. Погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, поврежден служебный автомобиль и гражданский транспорт. По данным следствия, пострадали 25 человек.
Задержанная — гражданка Украины. Ей 33 год, она жительница Ровненской области.
По информацию ГУ Нацполиции Львовской области, подозреваемая по указанию спецслужб РФ изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.
Женщину задержали во Львовской области в районе города Старый Самбор. По информации журналиста Виталия Глаголы, она пыталась бежать из Львовской области.
Ее подозревают в причастности к теракту, а также устанавливаются другие лица, которые также могли быть задействованы в подготовке и совершении преступления.
По информации Глаголы, женщина покупала составляющие в местном гипермаркете и сама собрала взрывчатку. Она приобрела необходимые компоненты в большом строительном гипермаркете во Львове. Кроме бытовой химии в больших количествах были приобретены гвозди, болты, гайки, которые использовались для взрывчатки.
Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения известного гипермаркета, где видно, как покупают комплектующие для взрывчатки
Производство квалифицировано по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к гибели человека) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит пожизненное заключение.
Напомним, местный депутат Игорь Зинкевич написал, что взрывы раздавались в центре города, вблизи ТЦ "Магнус".
Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал теракт.