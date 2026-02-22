Момент закладки взрывчатки во Львове попал на камеру, — глава МВД Клименко (видео)

Есть все основания предполагать, что террористический акт во Львове, в результате которого погибла 23-летняя полицейская, и еще 25 человек получили ранения, осуществлен по заказу России.

Враг не впервые целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских правоохранителей, используя при этом завербованных граждан, написал в Telegram министр внутренних дел Игорь Клименко.

Глава МВД срочно прибыл во Львов, чтобы лично проконтролировать расследование теракта, а также посетил раненых в больнице. После взрывов были госпитализированы 11 потерпевших, шесть из которых — в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

"Заслушал первые результаты расследования. Видео с камер наблюдения позволили быстро отработать маршрут движения подрывницы и зафиксировать момент заложения взрывного устройства", — отметил он.

Уже через 10 часов после подрыва полиция совместно с СБУ задержала вероятную исполнительницу преступного заказа.

"Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации этого преступления", — заверил Клименко.

В Офисе генпрокурора сообщили, что взрывы произошли во время выезда экипажей патрульной полиции на сообщение о проникновении в магазин по ул. Данилишина, 20.

После прибытия первого экипажа произошел взрыв, во время прибытия второго — раздался еще один. Погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, поврежден служебный автомобиль и гражданский транспорт. По данным следствия, пострадали 25 человек.

Задержанная — гражданка Украины. Ей 33 год, она жительница Ровненской области.

По информацию ГУ Нацполиции Львовской области, подозреваемая по указанию спецслужб РФ изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

Женщину задержали во Львовской области в районе города Старый Самбор. По информации журналиста Виталия Глаголы, она пыталась бежать из Львовской области.

Подозреваемая в совершении теракта во Львове Фото: Виталий Глагола / Telegram

Ее подозревают в причастности к теракту, а также устанавливаются другие лица, которые также могли быть задействованы в подготовке и совершении преступления.

По информации Глаголы, женщина покупала составляющие в местном гипермаркете и сама собрала взрывчатку. Она приобрела необходимые компоненты в большом строительном гипермаркете во Львове. Кроме бытовой химии в больших количествах были приобретены гвозди, болты, гайки, которые использовались для взрывчатки.

Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения известного гипермаркета, где видно, как покупают комплектующие для взрывчатки

Производство квалифицировано по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к гибели человека) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, местный депутат Игорь Зинкевич написал, что взрывы раздавались в центре города, вблизи ТЦ "Магнус".

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал теракт.