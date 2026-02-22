Момент закладання вибухівки у Львові потрапив на камеру, — глава МВС Клименко (відео)

Є всі підстави припускати, що терористичний акт у Львові, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська, і ще 25 осіб дістали поранення, здійснено на замовлення Росії.

Ворог не вперше цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців, використовуючи при цьому завербованих громадян, написав у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Глава МВС терміново прибув до Львова, щоб особисто проконтролювати розслідування теракту, а також відвідав поранених у лікарні. Після вибухів було госпіталізовано 11 потерпілих, шестеро з яких — у важкому стані. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

"Заслухав перші результати розслідування. Відео з камер спостереження дали змогу швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати момент закладення вибухового пристрою", — зазначив він.

Уже через 10 годин після підриву поліція спільно з СБУ затримала ймовірну виконавицю злочинного замовлення.

"Тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації цього злочину", — запевнив Клименко.

В Офісі генпрокурора повідомили, що вибухи сталися під час виїзду екіпажів патрульної поліції на повідомлення про проникнення в магазин на вул. Данилишина, 20.

Після прибуття першого екіпажу стався вибух, під час прибуття другого — пролунав ще один. Загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, пошкоджено службовий автомобіль і цивільний транспорт. За даними слідства, постраждали 25 осіб.

Затримана — громадянка України. Їй 33 роки, вона мешканка Рівненської області.

За інформацію ГУ Нацполіції Львівської області, підозрювана за вказівкою спецслужб РФ виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Жінку затримали у Львівській області в районі міста Старий Самбір. За інформацією журналіста Віталія Дієслова, вона намагалася втекти з Львівської області.

Підозрювана у скоєнні теракту у Львові Фото: Віталій Глагола / Telegram

Її підозрюють у причетності до теракту, а також встановлюють інших осіб, які також могли бути задіяні в підготовці та скоєнні злочину.

За інформацією Глаголи, жінка купувала складові в місцевому гіпермаркеті та сама зібрала вибухівку. Вона придбала необхідні компоненти у великому будівельному гіпермаркеті у Львові. Крім побутової хімії у великих кількостях були придбані цвяхи, болти, гайки, які використовувалися для вибухівки.

Правоохоронці вилучили відео з камер спостереження відомого гіпермаркету, де видно, як купують комплектуючі для вибухівки

Провадження кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Якщо провину підозрюваної буде доведено, їй загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, місцевий депутат Ігор Зінкевич написав, що вибухи лунали в центрі міста, поблизу ТЦ "Магнус".

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував теракт.