Теракт во Львове: в полиции подтвердили гибель коллеги, задержана вероятная подозреваемая (фото)

Ночью 22 февраля во Львове прогремела серия взрывов, в результате которой погибла 23-летняя женщина и более двух десятков пострадавших. Среди раненых лиц семеро сейчас находятся в тяжелом состоянии.

UPD. 10:35. Глава МВД Игорь Клименко сообщил о задержании вероятной подозреваемой в совершении теракта во Львове. Подозреваемая была задержана в одном из райцентров Львовской области, сообщает Суспільне.Львів.

В Национальной полиции подтвердили, что погибшей была их коллега — 23-летняя старшая лейтенант Виктория Шпилька. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правоохранителей.

"Во время ночного теракта во Львове мы потеряли нашу коллегу полицейскую Викторию Шпильку. Ей навсегда 23", — говорится в тексте.

Погибшей была 23-летняя старшая лейтенант полиции Виктория Шпилька Фото: Национальная полиция

Правоохранители указывают, что их погибшая коллега была родом с Волыни, потом с родителями переехала в Херсон. Виктория закончила Львовский государственный университет внутренних дел и стала в ряды патрульной полиции: сначала — на Херсонщине, с 2023 года — во Львовской области.

Відео дня

"Коллеги вспоминают ее как отзывчивую, светлую и искреннюю. Она умела поддержать, выслушать, найти теплое слово даже в самый тяжелый день. Никогда не жаловалась, зато улыбалась и шла на смену, потому что знала, что ее ждут люди. Верная Присяге. Справедливая. С глубоким чувством долга", — сообщают правоохранители.

Погибшая была замужем с осени 2024 года, муж тоже работал в патрульной службе. Правоохранители выражают соболезнования по поводу смерти коллеги родственникам, близким и знакомым погибшей.

Что известно о теракте и его последствиях на данный момент

Утром 22 февраля глава МВД Игорь Клименко провел брифинг для СМИ относительно ночного теракта во Львове. По его словам, сейчас подтверждена гибель полицейской, а 25 человек пострадали в результате взрыва, семеро из них — находятся в тяжелом состоянии.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил новые детали и обстоятельства теракта. По словаи чиновника, теракт произошел во время вызова из-за ограбления магазина в комендантский час.

"Как только первый наряд прибыл на место, произошел взрыв. Когда приехал еще один экипаж — раздался второй. По факту террористического акта, который имеет тяжкие последствия, продолжается досудебное расследование. Виновникам грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества", — пишет Козицкий.

Ранее Фокус сообщал о том, что во Львове прогремели сильные взрывы. Полиция заявила о погибших и раненых в результате инцидента.

Впоследствии стало известно о новых подробностях взрыва во Львове. Полиция прибыла по ложному вызову в центре Львова, после чего с разницей в несколько минут прогремели два сильных взрыва.