Теракт у Львові: в поліції підтвердили загибель колеги, затримано ймовірну підозрювану (фото)

Вночі 22 лютого у Львові прогриміла серія вибухів, у результаті якої загинула 23-річна жінка та понад два десятки постраждалих. Серед поранених осіб семеро наразі перебувають у важкому стані.

UPD. 10:35. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив про затримання ймовірної підозрюваної у скоєнні теракту в Львові. Підозрювану було затримано в одному з райцентрів Львівської області, повідомляє Суспільне.Львів.

В Національній поліції підтвердили, що загиблою була їх колега — 23-річна старша лейтенантка Вікторія Шпилька. Про це йдеться в заяві пресслужби правоохоронців.

"Під час нічного теракту у Львові ми втратили нашу колегу поліцейську Вікторію Шпильку. Їй назавжди 23", — йдеться в тексті.

Загиблою була 23-річна старша лейтенантка поліції Вікторія Шпилька Фото: Національна поліція

Правохоронці вказують, що їхня загибла колега була родом з Волині, потім з батьками переїхала до Херсона. Вікторія закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції: спочатку — на Херсонщині, з 2023 року — у Львівській області.

Відео дня

"Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку", — повідомляють правоохоронці.

Загибла була одруженою з осені 2024 року, чоловік теж працював у патрульній службі. Правоохоронці висловлюють співчуття щодо смерті колеги родичам, близьким і знайомим загиблої.

Що відомо про теракт і його наслідки наразі

Зранку 22 лютого очільник МВС Ігор Клименко провів брифінг для ЗМІ щодо нічного теракту в Львові. За його словами, наразі підтверджено загибель поліцейської, а 25 осіб постраждали внаслідок вибуху, семеро з них — перебувають у важкому стані.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив нові деталі й обставини теракту. За словаи посадовця, теракт стався під час виклику через пограбування магазину в комендантську годину.

"Щойно перший наряд прибув на місце, стався вибух. Коли приїхав ще один екіпаж – пролунав другий.За фактом теpopистичного акту, який має тяжкі наслідки, триває досудове розслідування. Винуватцям загрожує до 12 років вʼязниці та конфіскація майна", — пише Козицький.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Львові пролунали сильні вибухи. Поліція заявила про загиблих та поранених внаслідок інциденту.

Згодом стало відомо про нові подробиці вибуху в Львові. Поліція прибула за хибним викликом у центрі Львова, після чого з різницею у кілька хвилин прогриміли два сильних вибухи.