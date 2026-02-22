Сделала бомбу по инструкциям из ФСБ: СМИ раскрыли новые детали об исполнительнице теракта (фото)

Полицейские задержали вероятную исполнительницу теракта во Львове ночью 22 февраля, которая приехала к месту совершения преступления из другого региона Украины. Сейчас устанавливается ее связь с представителями российской ФСБ.

Вероятная подозреваемая была задержана в городе Самбор, когда она пыталась покинуть Львовскую область после совершения преступления. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники.

Собеседники сообщили представителю СМИ, что задержанная "сама изготовила взрывчатку" под руководством онлайн-кураторов ФСБ. Женщина пыталась покинуть регион после совершения правонарушения, но была задержана.

"По моей информации, женщину задержали непосредственно в городе Самбор, когда она пыталась покинуть Львовскую область. Это гражданка Украины, которая приехала из другого региона", — пишет журналист.

Відео дня

Журналист сообщил экзсклюзивную информацию о подозреваемой

Господин Глагола добавляет, что подозреваемая была завербована российскими спецслужбами. После этого она собственноручно изготовила СВУ [самодельное взрывное устройство — ред.] по четким онлайн-инструкциям кураторов.

"Параллельно следственные действия продолжаются еще в одной области за пределами Львовщины. Ожидаю официального подтверждения деталей", — написал журналист.

Теракт во Львове — что известно

Ночью 22 февраля в центре Львова прогремела серия взрывов. Позже стали известны подробности инцидента — полиция прибыла по ложному вызову в центре Львова, после чего с разницей в несколько минут прогремели два сильных взрыва.

Впоследствии стало известно имя погибшей во Львовском теракте. Ею была 23-летняя старшая лейтенант полиции Виктория Шпилька, которая погибла на месте происшествия.

Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил, что правоохранители арестовали вероятную подозреваемую в совершении теракта. Сейчас следствие квалифицировало ночные события во Львове как теракт.