Зробила бомбу за інструкціями з ФСБ: ЗМІ розкрили нові деталі про виконавицю теракту (фото)

Поліцейські затримали ймовірну виконавицю теракту в Львові вночі 22 лютого, яка приїхала до місця скоєння злочину з іншого регіону України. Наразі встановлюється її зв'язок з представниками російської ФСБ.

Ймовірну підозрювану було затримано в місті Самбір, коли вона намагалася покинути Львівщину після скоєння злочину. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела.

Співрозмовники повідомили представнику ЗМІ, що затримана "сама виготовила вибухівку" під керівництвом онлайн-кураторів ФСБ. Жінка намагалася покинути регіон після вчинення правопорушення, та була затримана.

"За моєю інформацією, жінку затримали безпосередньо у місті Самбір, коли вона намагалася покинути Львівську область. Це громадянка України, яка приїхала з іншого регіону", — пише журналіст.

Журналіст повідомив екзсклюзивну інформацію про підозрювану

Пан Глагола додає, що підозрювана була завербована російськими спецслужбами. Після того вона власноруч виготовила СВП [саморобний вибуховий пристрій — ред.] за чіткими онлайн-інструкціями кураторів.

"Паралельно слідчі дії тривають ще в одній області за межами Львівщини. Очікую офіційного підтвердження деталей", — написав журналіст.

Теракт у Львові — що відомо

Вночі 22 лютого у центрі Львова пролунала серія вибухів. Пізніше стали відомі подробиці інциденту — поліція прибула за хибним викликом у центрі Львова, після чого з різницею у кілька хвилин прогриміли два сильних вибухи.

Згодом стало відомо ім'я загиблої в Львівсьому теракті. Нею була 23-річна старша лейтенантка поліції Вікторія Шпилька, яка загинула на місці події.

Пізніше очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці заарештували ймовірну підозрювану в скоєнні теракту. Наразі слідство кваліфікувало нічні події у Львові як теракт.