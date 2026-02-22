Росія готує нові теракти проти українців, — Зеленський

Теракт у Львові, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська і поранено понад 20 осіб, може бути не останнім.

За даними української розвідки, росіяни планують і далі влаштовувати теракти на українців, заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

"І потрібно більше активності і більше залученості самих громад, залученості місцевих керівників, урядових інституцій, усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів і диверсій в українському тилу", — наголосив він.

У відео глава держави відзвітував, що заслухав доповіді правоохоронців на чолі з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком про теракт у Львові.

"Іншу кваліфікацію складно вибрати — це був саме теракт, цинічний і жорстокий", — акцентував Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблої правоохоронниці Вікторії Шпильки, а також запевнив, що всім пораненим надається медична допомога.

Уже встановлено, що виконавці теракту були завербовані через Telegram-канали російськими спецслужбами.

"Я доручив сьогодні опрацювати такі заходи, таке реагування, щоб унеможливити подібні злочини. Уже є досвід протидії в наших правоохоронців. Десятки аналогічних ситуацій не допущено. Українські правоохоронці постійно протидіють таким вербуванням", — запевнив політик.

Поліція Львівської області проінформувала, що 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у скоєнні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

За інформацією депутата Ігоря Зінкевича, 21 лютого два саморобні вибухові пристрої було закладено за адресою вул. Данилишина, 20 у проміжку з 23:00 до 23:30. Момент закладання вибухівки в сміттєвий бак потрапив на відео.

Поліції знадобилося 10 годин, щоб знайти і затримати підозрювану. Вона з вересня проживала у Львові.

"Близько 00:30 на лінію "102" надійшов дзвінок із Харківської області від уже встановленої особи про нібито проникнення в магазин на вул. Данилишина. Приїхавши на місце, екіпаж поліції постраждав від вибуху, а після прибуття другого наряду — стався ще один вибух", — ідеться в повідомленні.

За даними слідства, жінка сама виготовила СВУ та активувала вибухівку дистанційно, після чого втекла на таксі, однак її все ж таки затримали в місті Старий Самбір.

За місцями її проживання та перебування проведено обшуки, під час яких правоохоронці вилучили докази. Готується клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, незадовго до вибуху поліція приїхала на хибний виклик.

Також повідомлялося, чому росіяни вдалися до подвійного вибуху.