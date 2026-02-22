"Поширена тактика": екс-співробітник СБУ розкрив деталі вибухів у Львові (відео теракту)

У Львові вночі 22 лютого прогриміли щонайменше два вибухи, які потрапили на камери відеоспостереження.

Львівські Telegram-канали опублікували кадри першого вибуху, а за деякий час прогримів і другий.

Унаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, ще 25 осіб поранено, з яких шестеро — у важкому стані.

За словами ексспівробітника СБУ Івана Ступака, подвійний вибух не був випадковістю, про що він розповів у коментарі LMN.

"Це поширена тактика в різних країнах світу. Перший вибух — щоб зібрати на місці рятувальників, поліцейських, медиків. Другий — щоб вразити саме тих, хто приїхав допомагати. Другий пристрій могли налаштувати із затримкою часу або активувати дистанційно, коли на місці вже було достатньо людей. У будь-якому разі це свідчить про попереднє планування", — зазначив він.

Кадри з місця вибуху у Львові Фото: Львів Times

За його словами, для більшого ефекту вибуховий пристрій було начинено уражаючими елементами. Час теракту також було обрано не випадково, вважає Ступак:

"Близько о пів на першу ночі цивільних на вулицях майже немає. Тому виглядає так, що ціль була саме в представниках служб, які реагують на надзвичайні ситуації".

Розслідування у справі триває, проте наразі, з огляду на попередні подібні випадки та характер атаки, можна говорити про те, що теракт розрахований на спробу дестабілізації всередині країни.

"Головна мета — посіяти страх, недовіру до правоохоронців, змусити людей сумніватися у власній безпеці..., посіяти страх, підірвати довіру до правоохоронців і змусити людей сумніватися у власній безпеці", — підкреслює співрозмовник видання.

Він закликає не панікувати, не ігнорувати підозрілих людей або предмети там, де їх не повинно бути, і одразу ж повідомляти про це в поліцію, ДСНС або СБУ незалежно від того, де живе людина, чи то Харків, чи то Львів.

"Краще перевірити зайвий раз, ніж потім шкодувати", — попередив Ступак.

Раніше журналіст Віталій Глагола писав, що підозрювана купувала комплектуючі для вибухівки в місцевому гіпермаркеті. За його інформацією, окрім побутової хімії, у великих кількостях було придбано цвяхи, болти, гайки, щоб посилити вражаючий ефект саморобного вибухового пристрою.

Підозрювану у скоєнні теракту затримали у Старому Самборі під час спроби покинути Львівську область.

33-річна жінка — мешканка Рівненської області.

Момент закладання вибухівки в сміттєвий бак потрапив на відео. Поліції знадобилося 10 годин, щоб знайти і затримати підозрювану.