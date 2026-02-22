"Распространенная тактика": экс-сотрудник СБУ раскрыл детали взрывов во Львове (видео теракта)

Во Львове ночью 22 февраля прогремели минимум два взрыва, которые попали на камеры видеонаблюдения.

Львовские Telegram-каналы обпубликовали кадры первого взрыва, а через некоторое время прогремел и второй.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, еще 25 человек ранены, из которых шестеро – в тяжелом состоянии.

По словам экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, двойной взрыв не был случайностью, о чем он рассказал в комментарии LMN.

"Это распространенная тактика в разных странах мира. Первый взрыв — чтобы собрать на месте спасателей, полицейских, медиков. Второй — чтобы поразить именно тех, кто приехал помогать. Второе устройство могли настроить с задержкой времени или активировать дистанционно, когда на месте уже было достаточно людей. В любом случае это свидетельствует о предварительном планировании", — отметил он.

Відео дня

Кадры с места взрыва во Львове Фото: Львів Times

По его словам, для большего эффекта взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Время теракта также было выбрано не случайно, считает Ступак:

"Около половины первого ночи гражданских на улицах почти нет. Поэтому выглядит так, что цель была именно в представителях служб, реагирующих на чрезвычайные ситуации".

Расследование по делу продолжается, однако сейчас, учитывая предыдущие подобные случаи и характер атаки, можно говорить о том, что теракт рассчитан на попытку дестабилизации внутри страны.

"Главная цель – посеять страх, недоверие к правоохранителям, заставить людей сомневаться в собственной безопасности…, посеять страх, подорвать доверие к правоохранителям и заставить людей сомневаться в собственной безопасности", — подчеркивает собеседник издания.

Он призывает не паниковать, не игнорировать подозрительных людей или предметы там, где их не должно быть, и сразу же сообщать об этом в полицию, ГСЧС или СБУ вне зависимости от того, где живет человек, будь то Харьков или Львов.

"Лучше проверить лишний раз, чем потом жалеть", — предупредил Ступак.

Ранее журналист Виталий Глагола писал, что подозреваемая покупала комплектующие для взрывчатки в местном гипермаркете. По его информации, кроме бытовой химии, в больших количествах были приобретено гвозди, болты, гайки, чтобы усилить поражающий эффект самодельного взрывного устройства.

Подозреваемую в совершении теракта задержали в Старом Самборе при попытке покинуть Львовскую область.

33-летняя женщина – жительница Ровенской области.

Момент закладки взрывчатки в мусорный бак попал на видео. Полиции понадобилось 10 часов, чтобы найти и задержать подозреваемую.