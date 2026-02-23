"На річницю початку війни": ЗС РФ можуть готувати масований удар по Україні 24 лютого, — експерт

Росія може здійснити новий масований ракетний удар по Україні вже 24 лютого — у річницю початку повномасштабної війни. Військові експерти вважають, що стратегія агресора спрямована на посилення тиску на цивільне населення через удари по критичній інфраструктурі.

Як розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН, Росія цілком здатна повторити масовану атаку саме в день річниці війни. Він пояснив, що зараз ворог розподіляє удари за типами озброєння, комбінуючи різні ракети та засоби ураження, щоб максимально ускладнити оборону України.

За словами Жданова, попередні обстріли в основному здійснювалися балістичними ракетами, а останні атаки поєднували дії стратегічної авіації та балістичних ракет. Він допускає, що наступними можуть стати удари ракетами морського базування та гіперзвуковими "Кинджалами". Водночас експерт підкреслив, що передбачити точні дії ворога неможливо, і наразі можна лише висловлювати припу.

Що стосується останніх ударів 21–22 лютого, Жданов не вважає їх чимось унікальним, однак звертає увагу на зміну часу атак. За його словами, ракети та дрони почали запускати переважно у світлу пору доби.

"Вони шукають способи обходу нашої системи протиповітряної оборони. Бо там, де ми її побудували, де достатня щільність, то загалом можемо відбиватися", — зауважив він.

Крім того, експерт розповів журналістам, що стратегічна мета Росії не змінилася з початку повномасштабного вторгнення: удари по критичній інфраструктурі мають створити умови, за яких життя в Україні стане максимально складним для цивільного населення. Він додав, що навіть із закінченням холодів агресор робить ставку на тривалі відключення електроенергії, що провокують соціальну напруженість.

Також Жданов підкреслив, що регулярні ракетні та дронові атаки, найімовірніше, триватимуть до завершення війни. На його думку, є лише два чинники, які теоретично можуть зупинити Росію: поразка її армії на полі бою або критичні проблеми в економіці.

"Тобто, якщо економіка почне валитися, то так, вони просто фізично не зможуть утримувати таку армію і оплачувати ці всі бойові дії", — пояснив експерт.

Варто зауважити, що на момент написання цієї новини моніторингові канали не повідомляли про підготовку ворога до масованої атаки, а президент також не робив жодних заяв з цього приводу.

Нагадаємо, що в ніч на 23 лютого росіяни атакували Одеську, Дніпропетровську, Сумську та Харківську області. Зокрема, внаслідок ударів РФ зафіксовані сильні руйнування, а також є поранені та загиблі.

Також президент України Володимир Зеленський зазначав, що під час масованої атаки 22 лютого ЗС РФ атакували не тільки об'єкти теплогенерації й енергетики, а також — об'єкти водопостачання в низці регіонів.