ЗС РФ запустили балістику та 126 БпЛА: у Одесі загинули люди, згоріли вантажні авто (фото)

В ніч на 23 лютого Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 127 повітряних цілей, серед них — одна балістична ракета "Искандер-М", яка летіла з Ростовської області, повідомило Повітряне командування. Не усі цілі вдалось збити, тому є постраждалі та загиблі в Одесі та Харкові. Як відпрацювали сили протиповітряної оборони, які відбивали 14-годинний удар?

Пуски дронів різних типів відбулись з шести напрямків з території РФ та з ТОТ Криму, ідеться у звіті Повітряних сил ЗСУ на сторінці Facebook. Зі 127 БпЛА ударних "Шахедів" нарахували близько 80 од. Не усі повітряні цілі були збиті ППО, тому ж є влучання балістики та 20 дронів в 11 локаціях. Фокус зібрав інформацію про наслідки обстрілу України в ніч на 23 лютого.

Згідно з даними командування, повітряна атака ЗС РФ почалась о 18 год 22 лютого, і тривала на момент публікації звіту о 8 год 23 лютого. Також вказується, що кілька БпЛА все ще фіксуються на території країни, уточнило командування.

Які результати роботи ППО в ніч на 23 лютого:

балістична ракета "Искандер-М" — летіла одна ракета і її не збили;

дрони "Шахеди", "Гербери", "Италмас" — 126 БПЛА, збили 105. Ефективність роботи ППО — 83%.

Повітряні сили додали, що під удар ракети та безпілотників потрапили регіони на сході, півдні та півночі: області не вказані.

Обстріл України — наслідки атаки 23 лютого

У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ з'являлась інформація про появу засобів ураження ЗС РФ в ніч на 23 лютого. Напередодні, з 18 год та півночі 22 лютого, двічі писали про загрозу удару балістики для східних областей. Крім того, одна швидкісна ціль прямувала у бік Кривого Рогу. Тим часом дрони залітали з боку Сумської та Чернігівської областей, також БпЛА рухались на півдні у бік Затоки, Овідіополя, Чорноморська. У дописах командування згадувались Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Полтавська, Херсонська області.

Одеса та Одеська область. Зранку 23 лютого ДСНС повідомило про наслідки влучань на Одещині. З'ясувалось, що дрон ЗС РФ влучив по багатоповерхівці: почалась пожежа, але загиблих не було. Також стався приліт на стоянку, і у цьому випадку згоріли вантажні автомобілі й загинуло двоє людей. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що загиблі — 20-річна дівчина та 45-річний чоловік. Крім того, важкі поранення отримали ще двоє українців.

Обстріл України — палаюча стоянка в Одесі після удару РФ, 23 лютого Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Обстріл України — спалена вантажівка після удару РФ, 23 лютого Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Харків та Харківська область. Глава ОВА Олег Синєгубов зранку повідомив, що регіон постраждав від атаки восьми БпЛА, серед них — один дрон "Герань-2", а решта — FPV, "Молния", "Ланцет" тощо. Крім того, росіяни завдали удару по Холодногірському та Основ'янському районах Харкова: поранено двоє людей.

Дніпропетровська область. Згідно з даними глави ОВА Олександра Ганжі, регіон атакувала ракета (тип не вказаний), а також БпЛА, РСЗВ "Град" та авіабомби. Постраждали Павлоград (удар по санаторію), Нікополь, Марганець, Покровське: поранених немає.

Суми та Сумська ОВА. Сумська ОВА повідомила про атаки різних засобів ураження ЗС РФ — від артилерії до БпЛА. Під ударом опинились на селені пункти 12 місцевих громад: чи є руйнування саме від "Шахедів", не уточнюється.

Зазначимо, увечері 22 лютого Фокус писав про удар ЗС РФ по Харкову. У перші хвилини після російської атаки було відомо про одного пораненого 55-річного чоловіка.

Нагадуємо, 23 лютого аналітики Інституту вивчення війни пояснили, навіщо Кремль посилює обстріли України та чому стане більше диверсій у різних українсбких областях.