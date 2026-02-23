ВС РФ запустили баллистику и 126 БПЛА: в Одессе погибли люди, сгорели грузовые авто (фото)

В ночь на 23 февраля Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 127 воздушных целей, среди них — одна баллистическая ракета "Искандер-М", которая летела из Ростовской области, сообщило Воздушное командование. Не все цели удалось сбить, поэтому есть пострадавшие и погибшие в Одессе и Харькове. Как отработали силы противовоздушной обороны, отражающие 14-часовой удар?

Пуски дронов различных типов состоялись с шести направлений с территории РФ и с ВОТ Крыма, говорится в отчете Воздушных сил ВСУ на странице Facebook. Из 127 БпЛА ударных "Шахедов" насчитали около 80 ед. Не все воздушные цели были сбиты ПВО, поэтому же есть попадания баллистики и 20 дронов в 11 локациях. Фокус собрал информацию о последствиях обстрела Украины в ночь на 23 февраля.

Согласно данным командования, воздушная атака ВС РФ началась в 18 ч 22 февраля, и продолжалась на момент публикации отчета в 8 ч 23 февраля. Также указывается, что несколько БпЛА все еще фиксируются на территории страны, уточнило командование.

Какие результаты работы ПВО в ночь на 23 февраля:

баллистическая ракета "Искандер-М" — летела одна ракета и ее не сбили;

дроны "Шахеди", "Гербери", "Италмас" — 126 БПЛА, сбили 105. Эффективность работы ПВО — 83%.

Воздушные силы добавили, что под удар ракеты и беспилотников попали регионы на востоке, юге и севере: области не указаны.

Обстрел Украины — последствия атаки 23 февраля

В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ появлялась информация о появлении средств поражения ВС РФ в ночь на 23 февраля. Накануне, с 18 часов и полуночи 22 февраля, дважды писали об угрозе удара баллистики для восточных областей. Кроме того, одна скоростная цель направлялась в сторону Кривого Рога. Между тем дроны залетали со стороны Сумской и Черниговской областей, также БпЛА двигались на юге в сторону Затоки, Овидиополя, Черноморска. В сообщениях командования упоминались Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская области.

Одесса и Одесская область. Утром 23 февраля ГСЧС сообщило о последствиях попаданий в Одесской области. Выяснилось, что дрон ВС РФ попал по многоэтажке: начался пожар, но погибших не было. Также произошел прилет на стоянку, и в этом случае сгорели грузовые автомобили и погибли два человека. Глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что погибшие — 20-летняя девушка и 45-летний мужчина. Кроме того, тяжелые ранения получили еще двое украинцев.

Харьков и Харьковская область. Глава ОВА Олег Синегубов утром сообщил, что регион пострадал от атаки восьми БпЛА, среди них — один дрон "Герань-2", а остальные — FPV, "Молния", "Ланцет" и другие. Кроме того, россияне нанесли удар по Холодногорскому и Основянскому районам Харькова: ранены два человека.

Днепропетровская область. Согласно данным главы ОГА Александра Ганжи, регион атаковала ракета (тип не указан), а также БпЛА, РСЗО "Град" и авиабомбы. Пострадали Павлоград (удар по санаторию), Никополь, Марганец, Покровское: раненых нет.

Сумы и Сумская ОВА. Сумская ОВА сообщила об атаках различных средств поражения ВС РФ — от артиллерии до БпЛА. Под ударом оказались населенные пункты 12 местных общин: есть ли разрушения именно от "Шахедов", не уточняется.

Отметим, вечером 22 февраля Фокус писал об ударе ВС РФ по Харькову. В первые минуты после российской атаки было известно об одном раненом 55-летнем мужчине.

Напоминаем, 23 февраля аналитики Института изучения войны объяснили, зачем Кремль усиливает обстрелы Украины и почему станет больше диверсий в различных украинских областях.