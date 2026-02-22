Зміна тактики: РФ била по об'єктах водопостачання під час останньої масованої атаки, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час масованої атаки 22 лютого ЗС РФ атакували не тільки об'єкти теплогенерації й енергетики. Також під ударами опинилася об'єкти водопостачання в низці регіонів.

Глава держави відзначає, що наразі обговорив з представниками місцевих адміністрацій щодо посилення захисту відповідних об'єктів. Про це йдеться у заяві очільника держави в Telegram.

"Цього разу мішенями для росіян стали не тільки об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема об’єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах. Детально проговорили з представниками регіонів, що захист від російських ударів треба масштабувати та оперативно враховувати зміни російської тактики", — вказав Зеленський.

Також президент України зазначив про доручення щодо посилення оборони неба в прифронтових регіонах через постійні російські атаки. Глава держави переконаний, що в усіх прикордонних областях має відчуватися, що "захист від російських дронів збільшується".

Глава держави прокоментував наслідки масованої атаки РФ 22 лютого Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Зеленський додав, що тримає під контролем ситуацією з нічним терактом у Львові. За словами очільника держави, наразі затримано кількох осіб, які причетні до цієї події.

"Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти. Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству", — резюмував глава держави.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 19 лютого російські військові обстріляли Лозівську громаду. Внаслідок була пошкоджена найбільша котельня Лозової та об'єкти водопостачання.

Згодом стало відомо, що РФ може почати атакувати об'єкти водопостачання України. Екскомандувач Аеромобільних військ ЗСУ Іван Якубець попередив, що у 2026 році російські війська можуть зосередити удари по об’єктах водопостачання та енергетики в українських містах, причому основна активність прогнозується навесні та влітку.