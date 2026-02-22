Смена тактики: РФ била по объектам водоснабжения во время последней массированной атаки, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированной атаки 22 февраля ВС РФ атаковали не только объекты теплогенерации и энергетики. Также под ударами оказалась объекты водоснабжения в ряде регионов.
Глава государства отмечает, что сейчас обсудил с представителями местных администраций по усилению защиты соответствующих объектов. Об этом говорится в заявлении главы государства в Telegram.
"На этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в частности объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах. Детально проговорили с представителями регионов, что защиту от российских ударов надо масштабировать и оперативно учитывать изменения российской тактики", — указал Зеленский.
Также президент Украины отметил о поручении по усилению обороны неба в прифронтовых регионах из-за постоянных российских атак. Глава государства убежден, что во всех приграничных областях должно ощущаться, что "защита от российских дронов увеличивается".
Зеленский добавил, что держит под контролем ситуацию с ночным терактом во Львове. По словам главы государства, сейчас задержаны несколько человек, причастных к этому событию.
"Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут выяснены все факты. Впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу", — резюмировал глава государства.
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 февраля российские военные обстреляли Лозовскую громаду. В результате была повреждена крупнейшая котельная Лозовой и объекты водоснабжения.
Впоследствии стало известно, что РФ может начать атаковать объекты водоснабжения Украины. Экс-командующий Аэромобильных войск ВСУ Иван Якубец предупредил, что в 2026 году российские войска могут сосредоточить удары по объектам водоснабжения и энергетики в украинских городах, причем основная активность прогнозируется весной и летом.