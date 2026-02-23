"На годовщину начала войны": ВС РФ могут готовить массированный удар по Украине 24 февраля, — эксперт

Россия может осуществить новый массированный ракетный удар по Украине уже 24 февраля — в годовщину начала полномасштабной войны. Военные эксперты считают, что стратегия агрессора направлена на усиление давления на гражданское население через удары по критической инфраструктуре.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН, Россия вполне способна повторить массированную атаку именно в день годовщины войны. Он пояснил, что сейчас враг распределяет удары по типам вооружения, комбинируя различные ракеты и средства поражения, чтобы максимально усложнить оборону Украины.

По словам Жданова, предыдущие обстрелы в основном осуществлялись баллистическими ракетами, а последние атаки совмещали действия стратегической авиации и баллистических ракет. Он допускает, что следующими могут стать удары ракетами морского базирования и гиперзвуковыми "Кинжалами". В то же время эксперт подчеркнул, что предсказать точные действия врага невозможно, и пока можно только высказывать предположения.

Что касается последних ударов 21-22 февраля, Жданов не считает их чем-то уникальным, однако обращает внимание на изменение времени атак. По его словам, ракеты и дроны начали запускать преимущественно в светлое время суток.

"Они ищут способы обхода нашей системы противовоздушной обороны. Потому что там, где мы ее построили, где достаточная плотность, то в целом можем отбиваться", — отметил он.

Кроме того, эксперт рассказал журналистам, что стратегическая цель России не изменилась с начала полномасштабного вторжения: удары по критической инфраструктуре должны создать условия, при которых жизнь в Украине станет максимально сложной для гражданского населения. Он добавил, что даже с окончанием холодов агрессор делает ставку на длительные отключения электроэнергии, провоцирующие социальную напряженность.

Также Жданов подчеркнул, что регулярные ракетные и дроновые атаки, скорее всего, будут продолжаться до завершения войны. По его мнению, есть только два фактора, которые теоретически могут остановить Россию: поражение ее армии на поле боя или критические проблемы в экономике.

"То есть, если экономика начнет рушиться, то да, они просто физически не смогут содержать такую армию и оплачивать эти все боевые действия", — пояснил эксперт.

Стоит заметить, что на момент написания этой новости мониторинговые каналы не сообщали о подготовке врага к массированной атаке, а президент также не делал никаких заявлений по этому поводу.

Напомним, что в ночь на 23 февраля россияне атаковали Одесскую, Днепропетровскую, Сумскую и Харьковскую области. В частности, в результате ударов РФ зафиксированы сильные разрушения, а также есть раненые и погибшие.

Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что во время массированной атаки 22 февраля ВС РФ атаковали не только объекты теплогенерации и энергетики, а также — объекты водоснабжения в ряде регионов.