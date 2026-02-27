Почему выросло сбивание баллистики РФ и как усилят ПВО: Федоров объяснил проблемы с PAC3

Министр обороны Михаил Федоров рассказал, что противовоздушная оборона Украины начала использовать систему After Action Review и электронный анализ ударов Российской Федерации, и он надеется, и это должно улучшить силы ПВО. Кроме того, в проекте — создание отечественных зенитных ракет, которые смогут сбивать российскую баллистику. Какие первые шаги в команде министра для усиления системы ПВО?

Федоров провел закрытую встречу с медиа, во время которой рассказал о направлениях улучшения противовоздушной обороны, которой он и команда занимаются в течение месяца, говорится в Telegram-канале Babel. Согласно объяснениям министра, можно выделить два направления работы. Первое — это изучение текущих воздушных атак ВС РФ и модернизация системы ПВО, второй — поиск способов получить собственные противоракеты.

По словам чиновника, после ударов происходит процедура After Action Review (AAR). Представители Минобороны и Воздушных сил ВСУ совместно анализируют прошлую атаку ВС РФ и обращают внимание на расположение перехватчиков, траекторию "Шахедов" и баллистических ракет, сбитие целей, эффективность "малой ПВО", последствия ударов. После этого делают соответствующие выводы и вносят изменения в систему ПВО, уточнил Федоров. Ко всему, начали делать ставку на "малое ПВО" — то есть на мобильные подразделения и средства, которые могут справиться с БпЛА и другими целями на малых высотах.

О том, что уже есть положительные изменения, свидетельствуют итоги последних воздушных атак, добавил министр. В частности, российские беспилотники начали сбиваться все дальше от Киева. Кроме того, вырос процент сбивания баллистики.

Еще одно направление, которым занимается Федоров, — это создание совместных предприятий с западными партнерами, чтобы получить собственные зенитные ракеты для сбивания баллистики РФ. По словам министра, Украина имеет все возможности, чтобы наладить производства, но "математика сложная", поэтому пока договоренностей нет.

Федоров также сообщил, что министерство обороны изменит направление работы. По его словам, ранее ведомство занималось закупками, а теперь будет работать по стандартам НАТО, — то есть станет "управленцем". Впрочем, пока есть текущая проблема с FPV-дронами, то и этим занимается министерство, добавил министр.

ПВО Украины — как ловит баллистику и другие ракеты РФ

Отметим, Фокус списал о последних массированных ракетно-дронных атаках ВС РФ, во время которых Москва использовала различные средства поражения. В феврале состоялось восемь таких атак. Во время последней, 26 февраля, россияне запустили 459 целей (сбили 406), из них 420 БпЛА (обезвредили 374) и 11 баллистических ракет (сбили 4). Во время атаки 22 февраля — 345 целей (сбили 307), из них 297 БпЛА (обезвредили 274) и 22 баллистических ракет (сбили 8). Атака 17 февраля — 425 целей (сбили 392), из них 396 БпЛА (обезвредили 367) и 4 баллистических ракет (сбили 0). Данные Воздушного командования показывают, что эффективность сбития баллистики выросла от "нуля" до 36%.

Впервые о возможности производства ракет PAC3 для Patriot, которые сбивают баллистику РФ, заговорил президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2024 года. По словам главы государства, в то время он не получал прямого отказа, но согласования не было, и нет до сих пор.

Между тем во время последнего удара РФ взрывы раздавались в Киеве, Запорожье, Харькове, Кривом Роге, Полтаве. Согласно данным военных администраций, были раненые и определенные повреждения, но погибших не было.

Напоминаем, аналитики Defense Express посчитали, сколько баллистических ракет "Искандер" запускает РФ по украинцам, и объяснили, почему производства PAC3 для Patriot не хватит, чтобы их все сбить.