Чому зросло збиття балістики РФ та як посилять ППО: Федоров пояснив проблеми з PAC3

Міністр оборони Михайло Федоров розповів, що протиповітряна оборона України почала використовувати систему After Action Review та електронний аналіз ударів Російської Федерації, і він сподівається, і це має покращити сили ППО. Крім того, у проєкті — створення вітчизняних зенітних ракет, які зможуть збивати російську балістику. Які перші кроки у команді міністра для посилення системи ППО?

Федоров провів закриту зустріч з медіа, під час якої розповів про напрямки покращення протиповітряної оборони, якою він та команда займають протягом місяця, ідеться у Telegram-каналі Babel. Згідно з поясненнями міністра, можна виділити два напрямки роботи. Перший — це вивчення поточних повітряних атак ЗС РФ та модернізація системи ППО, другий — пошук способів отримати власні протиракети.

Зі слів посадовця, після ударів відбувається процедура After Action Review (AAR). Представники Міноборони та Повітряних сил ЗСУ спільно аналізують минулу атаку ЗС РФ та звертають увагу на розташування перехоплювачів, траєкторію "Шахедів" та балістичних ракет, збиття цілей, ефективність "малої ППО", наслідки ударів. Після цього роблять відповідні висновки та вносять зміни у систему ППО, уточнив Федоров. До всього, почали робити ставку на "мале ППО" — тобто на мобільні підрозділи та засоби, які можуть впоратись з БпЛА та іншими цілями на малих висотах.

Про те, що вже є позитивні зміни, свідчать підсумки останніх повітряних атак, додав міністр. Зокрема, російські безпілотники почали збиватись все далі від Києва. Крім того, зріс відсоток збиття балістики.

Ще один напрямок, яким займається Федоров, — це створення спільних підприємств з західними партнерами, щоб отримати власні зенітні ракети для збиття балістики РФ. Зі слів міністра, Україна має усі можливості, щоб налагодити виробництва, але "математика складна", тому поки що домовленостей немає.

Федоров також повідомив, що міністерство оборони змінить напрямок роботи. З його слів, раніше відомство займалось закупівлями, а тепер працювати за стандартами НАТО, — тобто стане "управлінцем". Втім, поки є поточна проблема з FPV-дронами, то і цим займається міністерство, додав міністр.

ППО України — як ловить балістику та інші ракети РФ

Зазначимо, Фокус списав про останні масовані ракетно-дронові атаки ЗС РФ, під час яких Москва використовувала різні засоби ураження. У лютому відбулось вісім таких атак. Під час останньої, 26 лютого, росіяни запустили 459 цілей (збили 406), з них 420 БпЛА (знешкодили 374) та 11 балістичних ракет (збили 4). Під час атаки 22 лютого — 345 цілей (збили 307), з них 297 БпЛА (знешкодили 274) та 22 балістичних ракет (збили 8). Атака 17 лютого — 425 цілей (збили 392), з них 396 БпЛА (знешкодили 367) та 4 балістичних ракет (збили 0). Дані Повітряного командування показують, що ефективність збиття балістики зросла від "нуля" до 36%.

Вперше про можливість виробництва ракет PAC3 для Patriot, які збивають балістику РФ, заговори президент України Володимир Зеленський у грудні 2024 року. Зі слів глави держави, на той час він не отримував прямої відмови, але погодження не було, і немає досі.

Тим часом під час останнього удару РФ вибухи лунали у Києві, Запоріжжі, Харкові, Кривому Розі, Полтаві. Згідно з даними військових адміністрацій, були поранені та певні пошкодження, але загиблих не було.

Нагадуємо, аналітики Defense Express порахували, скільки балістичних ракет "Искандер" запускає РФ по українцях, та пояснили, чому виробництва PAC3 для Patriot не вистачить, щоб їх усі збити.