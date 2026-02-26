Летіли "Іскандери" та "Циркони": Повітряні сили збили 406 з 459 цілей ЗС РФ

В ніч на 26 лютого Збройні сили Російської Федерації запустили по українцях 459 засобів ураження, через яких було дві ракети "Циркон" та 11 балістичних ракет "Искандер-М", повідомили у Повітряних силах. Протиповітряна оборона впоралась з усіма "Цирконами" та знешкодила чотири з 11 "Іскандерів".

Засоби ППО Повітряних сил збили 374 з 429 дронів різних типів, які ЗС РФ запустила по Україні, ідеться у дописі Повітряного командування у Telegram. Крім того, знешкодили усі запущені ракети Х-101 та дві авіаракети Х-69.

Повітряне командування детально розповіло про російську атаку, яка відбулась в ніч з 25 на 26 лютого. З'ясувалось, ЗС РФ провели пуски БпЛА "Шахед", "Герань", "Италмас" з семи пускових майданчиків навколо України, "Циркони" летіли з Криму, балістика — з Брянської та Ростовської областей, авіаракети запускали з району Волгоградської області.

Результати роботи ППО:

дрони — збили 374 з 429 запущених БпЛА, з яких 280 — ударні "Шахеди". Результативність ППО по безпілотниках — 87%;

протикорабельні ракети "Циркон" — дві з двох;

балістичні ракети "Искандер-М"/С-400 — чотири з 11, ефективність ППО 36%;

крилаті ракети Х-101 — 24 з 24;

авіаракети Х-69 — дві з двох.

Підсумкова ефективність ППО складає 88%.

Повітряні сили підтвердили 51 влучання по 32 локаціях. Згідно з даними командування, долетіли до цілей п'ять ракет ЗС РФ (по частині дані уточнюються) та 46 ударних безпілотників.

Обстріл України — що відбулось 26 лютого

В ніч на 26 лютого Повітряне командування інформувало про появу дронів та ракет РФ над Чернівською, Сумською, Харківською, Київською, Полтавською, Дніпропетровською, Запорізькою, Кіровоградською, Вінницькою, Миколаївською, Одеською областями. Монітори показали траєкторію засобів ураження ЗС РФ та позначили можливі найбільші влучання у чотирьох регіонах — умовно, Київ, Вінниця, Харків, Полтава.

Обстріл України — траєкторія руху дронів та ракет РФ 26 лютого Фото: monitor/Telegram

