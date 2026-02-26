ЗС РФ обстріляли Полтавщину: загорілось підприємство, 20 тисяч людей без світла, — ОВА

В ніч на 26 лютого Збройні сили Російської Федерації вдарили по Полтавській області та пошкодили промислове підприємство, заявили у військові адміністрації. Рятувальники прибули у точку удару, бо почалась масштабна пожежа: для гасіння залучили десятки працівників. Які наслідки обстрілу Полтавщини та чи є постраждалі?

У Полтавській області стались прямі влучання засобів ураження ЗС РФ, ідеться у повідомленні глави ОВА Віталія Дяківнича. Від влучання та падіння уламків збитих ракет чи дронів постраждало підприємство під Полтавою: інших деталей немає. Уточнюється, що постраждали два регіони області — Полтавський та Лубенський райони. Поранених немає, заявили у ОВА.

Згідно з даними адміністрації, під Лубнами через удар ЗС РФ зникло електропостачання майже у 20 тис. споживачів. Пожежники ДСНС на 8 год 26 лютого ліквідували займання, а ремонтні бригади енергетиків почали відновлювальні роботи, щоб заживити будинки.

Відео дня

"На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих", — наголосили у Полтавській ОВА.

Обстріл України — що сталось 26 лютого під Полтавою

У Telegram-каналі ДСНС опублікували фото з місця удару РФ по Полтавській області. На фото — масштабна пожежа та близько десятка рятувальників, які гасять вогонь піною та водою з пожежних рукавів. Також підтверджується, що до ранку пожежу загасили. При цьому ДСНС уточнило, що росіяни пошкодили і і підприємство, і приватні будинки.

"Пошкоджене технологічне обладнання та об’єкти виробництва. А також приватний житловий будинок і лінії електропередачі", — ідетьс у дописі відомства.

Обстріл України — пожежа у Полтавській області після удару РФ 26 лютого Фото: ДСНС

Повітряні сили ЗСУ в ніч на 26 лютого інформували про загрози для жителів Полтавської області. Зокрема, близько 2 год у Telegram-каналі командування було попередження про появу "Шахедів" та ракет. Тим часом в ОВА о 23:28 написали, що над регіоном працювали засоби ППО, а через годину з'явився допис про продовження російської повітряної атаки.

Зазначимо, Фокус писав про регіони, які потрапили під обстріл РФ в ніч на 26 лютого. Російські ракети та дрони летіли у напрямку центральних та східних областей: під ударом опинились Харків, Київ, Запоріжжя. Згодом стало відомо, що ворожі засоби ураження влучили по ТЦ "Епіцентр" у Запоріжжі. На фото та відео з місця подій показали приміщення, охоплене вогнем та почорніле у місцях, де пожежу загасили. Тим часом Київ постраждав під удар ракет та дронів ЗС РФ. Згідно з даними міської влади, у столиці є пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, і через російський обстріл поранено цивільних.

Під час удару по Полтавщині 20 лютого з'явилась заява НАК "Нафтогаз", у якій ішлося про 20-ту атаку ЗС РФ по об'єктах газовидобутку з початку 2026 року. При цьому у вказаному регіоні до війни видобували 40% українського газу та 20% нафти.

Нагадуємо, один з попередніх ударів РФ по Україні відбувся 23 лютого: постраждали жителі Одеси і загинуло двоє людей.