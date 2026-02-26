Росіяни атакували Київ ракетами та БПЛА: є пошкодження будинків (фото)
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що обійшлось без постраждалих. Але є пошкодження багатоповерхівки та приватного будинку.
"У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері в квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку. Пожежі немає. Постраждалих не виявили", — написав очільник міста.
У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів. Пожежу локалізували.
А у ДСНС Києва повідомили трохи більше подробиць та опублікували фото наслідків обстрілу та пожежі у двоповерховому житловому будинку на території приватної садиби.
"Усі пожежі ліквідовано. Наразі, інформація щодо постраждалих відсутня, але вона може оновлюватися", — розповіли рятувальники.
Тим часом у Києві з 06:54 до 07:33 оголошували нову повітряну тривогу через загрозу застосування надзвукових протикорабельних ракет Х-22.
Біля кордонів з Україною у небі перебували стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.
Нагадаємо, також в ніч на 26 лютого ЗС РФ атакували ракетами Харків та Запоріжжя.
Фокус також писав про те, що РФ готує масований удар по Україні та може запустити до 24 "Калібрів".