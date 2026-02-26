Россияне атаковали Киев ракетами и БПЛА: есть повреждения домов (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обошлось без пострадавших. Но есть повреждения многоэтажки и частного дома.

"В Дарницком районе в результате падения обломков взрывной волной повреждены окна и двери в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожаров нет. Пострадавших не обнаружили", — написал глава города.

Последствия обстрела Киева Фото: ГСЧС Последствия обстрела Киева Фото: ГСЧС

В Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей. Пожар локализовали.

А в ГСЧС Киева сообщили немного больше подробностей и опубликовали фото последствий обстрела и пожара в двухэтажном жилом доме на территории частной усадьбы.

"Все пожары ликвидированы. Сейчас информация о пострадавших отсутствует, но она может обновляться", — рассказали спасатели.

Тем временем в Киеве с 06:54 до 07:33 объявляли новую воздушную тревогу из-за угрозы применения сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-22.

У границ с Украиной в небе находились стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Напомним, также в ночь на 26 февраля ВС РФ атаковали ракетами Харьков и Запорожье.

Фокус также писал о том, что РФ готовит массированный удар по Украине и может запустить до 24 "Калибров".