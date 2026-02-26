РФ атакует Украину ракетами: взрывы раздаются в Харькове и Запорожье (фото, видео)

Поздно в ночь на 26 февраля российские войска начали ракетную атаку, запустив по Украине баллистические ракеты, а также гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

В частности взрывы раздавались в Киевской области, сообщал коррепсондент Фокуса.

Последствия российской атаки фиксировали также в Харькове и Запорожье.

В частности, в результате попаданий двух баллистических ракет и группы БпЛА типа "Шахед" по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова повреждены:

многоквартирные жилые дома;

частный сектор;

оборванные провода контактных сетей;

перебит газопровод.

"Есть информация о прямом попадании по жилой многоэтажке в Шевченковском районе", — написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

В Запорожье оккупанты повредили два торгвоих центра и жилые дома.

"Горит несколько этажей поврежденной многоэтажки", — написал начальник запорожской ОГА Иван Федоров.

На момент публикации материала информации о количестве пострадавших в результате российской атаки не было.

