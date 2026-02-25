РФ может запустить до 24 "Калибров": враг готовит массированный удар по Украине, — мониторинговые каналы

Мониторинговые каналы предупреждают о вероятной подготовке Россией комбинированного ракетного удара по территории Украины в ближайшие двое суток. По обнародованным данным, противник может применить широкий спектр ракетного вооружения и сосредоточить удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных регионах.

Как говорится в публикации мониторингового Telegram-канала "ПВО радар", автор ресурса получил от собственных источников информацию о возможном массированном комбинированном ударе в течение 48 часов. Отмечается, что враг может задействовать до 30 баллистических ракет "Искандер-М" с территории Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областей РФ, Краснодарского края, а также с временно оккупированного Крыма.

Кроме того, по данным канала, из акватории Черного моря могут быть выпущены до 24 крылатых ракет "Калибр" с трех ракетоносителей. Речь идет также о возможном применении 18 крылатых ракет Х-101 с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, до 14 ракет "Искандер-К" из Курской и Ростовской областей, а также еще 12 ракет Х-101 с трех бомбардировщиков Ту-160.

Среди других угроз называют шесть крылатых ракет Х-22/Х-32 с трех бомбардировщиков Ту-22М3, семь аэробаллистических ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31К, а также до четырех гиперзвуковых ракет "Циркон" с территории оккупированного Крыма.

Что может стать потенциальными целями врага в Украине

Среди вероятных целей называют объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Также под угрозой могут быть энергетические предприятия и гидроэлектростанции в Днепропетровской области.

Кроме этого, возможными направлениями ударов указывают Черкасскую и Полтавскую области, где расположены объекты тепло- и гидроэнергетики, а также предприятия нефтегазовой отрасли. Не исключается вероятность атак по энергетической инфраструктуре западных регионов, в частности во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Волынской, Ровенской и Тернопольской областях.

Информацию о возможной подготовке удара также подтвердил военно-аналитический Telegram-канал "еРадар". По его данным, по состоянию на 25 февраля зафиксирована передислокация стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" на аэродром "Оленья" после их снаряжения крылатыми ракетами. Также сообщается, что в пункте базирования в Новороссийске было снаряжено три надводных носителя ракет "Калибр", а суммарный возможный залп может составлять до 24 ракет этого типа.

Публикация военно-аналитического Telegram-канала "еРадар" Фото: Скриншот

В то же время стоит отметить, что Telegram-каналы "ПВО радар" и "еРадар" являются анонимными, а обнародованную ими информацию невозможно независимо проверить. По состоянию на момент подготовки материала Воздушные силы ВС Украины, представители власти и профильные эксперты официально не комментировали эти сообщения.

Накануне четвертой годовщины полномасштабной войны России против Украины военный эксперт Олег Жданов заявил, что уже 24 февраля возможен новый массированный ракетный удар. Он также допускает применение ракет морского базирования и гиперзвуковых "Кинжалов". В то же время эксперт отметил, что точные действия врага предсказать невозможно, поэтому пока это лишь предположение.

Кроме того, 24 февраля мониторинговый Telegram-канала "еРадар" уже предупреждал о возможной подготовке врага к новым атакам по Украине. Тогда авторы материалов предполагали, что противник может нанести удар баллистическими ракетами в течение 48 часов.