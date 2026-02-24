РФ может нанести массированный удар в ближайшее время: предупреждение эксперта и мониторинговых каналов

Российская армия может нанести удар по Киеву и Киевской области в ближайшие 48 часов, предупреждают мониторинговые Telegram-каналы.

Для этого враг подготовил десятки ракет. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность".

По их данным, атака может быть нанесена баллистическими ракетами в течение следующих 48 часов.

Какие ракеты подготовил враг

Сообщается, что Россия может нанести удар баллистическими ракетами. В общем враг подготовил около 30 баллистических ракет комплекса "Искандер-М", комплексов С-300/400 и ракеты "Циркон".

Обстрел может быть приурочен к дате начала полномасштабного вторжения

Ранее военный эксперт Олег Жданов предупреждал, что Россия может осуществить новый массированный ракетный удар по Украине уже 24 февраля — в годовщину начала полномасштабной войны. При этом он прогнозировал, что следующие удары будут нанесены ракетами морского базирования и гиперзвуковыми "Кинжалами".

Кроме того, 20 февраля министр энергетики Украины Денис Шмыгаль предупреждал, что украинская разведка сообщила о наличии информации о подготовке врагом новых ударов по энергетике.

О намерении врага атаковать энергосистему Украины предупреждала и премьер-министр Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла.

В то же время на момент публикации новости Воздушные силы ВСУ не комментировали информацию о возможной угрозе масштабных обстрелов.

