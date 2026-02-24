Шмыгаль объяснил, сколько денег и времени нужно Украине на полное восстановление энергетики

Общая потребность в восстановлении и модернизации энергетического сектора Украины на следующие десять лет составляет 90,6 миллиардов долларов.

Это на 34% больше, чем было вставновлено предыдущей оценкой убытков, заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

"С первых месяцев полномасштабной войны энергетический сектор стал одной из приоритетных целей России. Отчет RDNA5 четко демонстрирует масштаб этих разрушений. И он помогает нам планировать восстановление", — написал Шмыгаль.

Он объяснил, на что именно нужны 90,6 млрд долларов:

$71 млрд (почти 80% от общей суммы) необходимы именно для восстановления и модернизации генерационных мощностей;

$6,4 млрд — потребности теплового хозяйства;

$5,2 млрд — газотранспортная инфраструктура;

$4,6 млрд — нефтяная отрасль, включая переработку.

"По данным RDNA5, только для быстрого восстановления энергетики в 2026 году необходимо $4,9 млрд. Но мы хотим не просто восстановить разрушенное, а построить энергосистему, которая будет гарантировать безопасность и устойчивость на десятилетия вперед", — подчеркнул Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что Украина вместе со Всемирным банком начинает работу над обновленной Энергетической стратегией.

"Она определит новое видение развития сектора и четкую дорожную карту восстановления и модернизации", — уточнил Шмыгаль.

