Шмигаль пояснив, скільки грошей та часу потребує Україна на повне відновлення енергетики

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить 90,6 мільярдів доларів.

Це на 34% більше, ніж було вставновлено попередньою оцінкою збитків, заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"З перших місяців повномасштабної війни енергетичний сектор став однією з пріоритетних цілей росії. Звіт RDNA5 чітко демонструє масштаб цих руйнувань. І він допомагає нам планувати відновлення", — написав Шмигаль.

Він пояснив, на що саме потрібні 90,6 млрд доларів:

$71 млрд (майже 80% від загальної суми) необхідні саме для відновлення та модернізації генераційних потужностей;

$6,4 млрд — потреби теплового господарства;

$5,2 млрд — газотранспортна інфраструктура;

$4,6 млрд — нафтова галузь, включаючи переробку.

Відео дня

"За даними RDNA5, лише для швидкого відновлення енергетики у 2026 році необхідно $4,9 млрд. Але ми хочемо не просто відновити зруйноване, а збудувати енергосистему, яка гарантуватиме безпеку та стійкість на десятиліття вперед", — наголосив Шмигаль.

Він також підкреслив, що Україна разом зі Світовим банком розпочинає роботу над оновленою Енергетичною стратегією.

"Вона визначить нове бачення розвитку сектору та чітку дорожню карту відновлення й модернізації", — уточнив Шмигаль.

Нагадаємо, 20 лютого Денис Шмигаль повідомив, що ЗС РФ готують новий удар по українській енергетиці.

Фокус також писав про те, що енергокриза України спричинила найглибший спад економіки з першого року війни.