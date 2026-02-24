Шмигаль пояснив, скільки грошей та часу потребує Україна на повне відновлення енергетики
Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить 90,6 мільярдів доларів.
Це на 34% більше, ніж було вставновлено попередньою оцінкою збитків, заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
"З перших місяців повномасштабної війни енергетичний сектор став однією з пріоритетних цілей росії. Звіт RDNA5 чітко демонструє масштаб цих руйнувань. І він допомагає нам планувати відновлення", — написав Шмигаль.
Він пояснив, на що саме потрібні 90,6 млрд доларів:
- $71 млрд (майже 80% від загальної суми) необхідні саме для відновлення та модернізації генераційних потужностей;
- $6,4 млрд — потреби теплового господарства;
- $5,2 млрд — газотранспортна інфраструктура;
- $4,6 млрд — нафтова галузь, включаючи переробку.
"За даними RDNA5, лише для швидкого відновлення енергетики у 2026 році необхідно $4,9 млрд. Але ми хочемо не просто відновити зруйноване, а збудувати енергосистему, яка гарантуватиме безпеку та стійкість на десятиліття вперед", — наголосив Шмигаль.
Він також підкреслив, що Україна разом зі Світовим банком розпочинає роботу над оновленою Енергетичною стратегією.
"Вона визначить нове бачення розвитку сектору та чітку дорожню карту відновлення й модернізації", — уточнив Шмигаль.
Нагадаємо, 20 лютого Денис Шмигаль повідомив, що ЗС РФ готують новий удар по українській енергетиці.
Фокус також писав про те, що енергокриза України спричинила найглибший спад економіки з першого року війни.