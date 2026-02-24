РФ може завдати масованого удару найближчим часом: попередження експерта та моніторингових каналів

Російська армія може завдати удар по Києву та Київській області в найближчі 48 годин, попереджають моніторингові Telegram-канали.

Для цього ворог підготував десятки ракет. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека".

За їхніми даними, атака може бути завдана балістичними ракетами впродовж наступних 48 годин.

Які ракети підготував ворог

Повідомляється, що Росія може завдати удару балістичними ракетами. Загалом ворог підготував близько 30 балістичних ракет комплексу "Іскандер-М", комплексів С-300/400 та ракети "Циркон".

Обстріл може бути приурочено до дати початку повномасштабного вторгнення

Раніше військовий експерт Олег Жданов попереджав, що Росія може здійснити новий масований ракетний удар по Україні вже 24 лютого — у річницю початку повномасштабної війни. Водночас він прогнозував, що наступні удари будуть завдані ракетами морського базування та гіперзвуковими "Кинджалами".

Крім того, 20 лютого міністр енергетики України Денис Шмигаль попереджав, що українська розвідка повідомила про наявність інформації про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці.

Про намір ворога атакувати енергосистему України попереджала і прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона наголосила, що ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла.

Водночас на момент публікації новини Повітряні сили ЗСУ не коментували інформацію про можливу загрозу масштабних обстрілів.

