РФ може запустити до 24 "Калібрів": ворог готує масований удар по Україні, — моніторингові канали

Моніторингові канали попереджають про ймовірну підготовку Росією комбінованого ракетного удару по території України у найближчі дві доби. За оприлюдненими даними, противник може застосувати широкий спектр ракетного озброєння та зосередити удари на об’єктах енергетичної інфраструктури в різних регіонах.

Як йдеться у публікації моніторингового Telegram-каналу "ППО радар", автор ресурсу отримав від власних джерел інформацію про можливий масований комбінований удар протягом 48 годин. Зазначається, що ворог може задіяти до 30 балістичних ракет "Іскандер-М" із території Брянської, Курської, Ростовської та Воронезької областей РФ, Краснодарського краю, а також із тимчасово окупованого Криму.

Крім того, за даними каналу, з акваторії Чорного моря можуть бути випущені до 24 крилатих ракет "Калібр" із трьох ракетоносіїв. Ідеться також про можливе застосування 18 крилатих ракет Х-101 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, до 14 ракет "Іскандер-К" із Курської та Ростовської областей, а також ще 12 ракет Х-101 із трьох бомбардувальників Ту-160.

Відео дня

Серед інших загроз називають шість крилатих ракет Х-22/Х-32 із трьох бомбардувальників Ту-22М3, сім аеробалістичних ракет "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, а також до чотирьох гіперзвукових ракет "Циркон" із території окупованого Криму.

Що може стати потенційними цілями ворога в Україні

Серед ймовірних цілей називають об’єкти енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області. Також під загрозою можуть бути енергетичні підприємства та гідроелектростанції у Дніпропетровській області.

Окрім цього, можливими напрямками ударів вказують Черкаську та Полтавську області, де розташовані об’єкти тепло- і гідроенергетики, а також підприємства нафтогазової галузі. Не виключається імовірність атак по енергетичній інфраструктурі західних регіонів, зокрема у Львівській та Івано-Франківській областях, а також у Волинській, Рівненській і Тернопільській областях.

Інформацію про можливу підготовку удару також підтвердив військово-аналітичний Telegram-канал "єРадар". За його даними, станом на 25 лютого зафіксовано передислокацію стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Енгельс" на аеродром "Оленья" після їх спорядження крилатими ракетами. Також повідомляється, що в пункті базування в Новоросійську було споряджено три надводні носії ракет "Калібр", а сумарний можливий залп може становити до 24 ракет цього типу.

Публікація військово-аналітичного Telegram-каналу "єРадар" Фото: Скриншот

Водночас варто зазначити, що Telegram-канали "ППО радар" та "єРадар" є анонімними, а оприлюднену ними інформацію неможливо незалежно перевірити. Станом на момент підготовки матеріалу Повітряні сили ЗС України, представники влади та профільні експерти офіційно не коментували ці повідомлення.

Напередодні четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України військовий експерт Олег Жданов заявив, що вже 24 лютого можливий новий масований ракетний удар. Він також допускає застосування ракет морського базування та гіперзвукових "Кинджалів". Водночас експерт наголосив, що точні дії ворога передбачити неможливо, тож наразі це лише припущення.

Крім того, 24 лютого моніторинговий Telegram-каналу "єРадар" вже попереджав про можливу підготовку ворога до нових атак по Україні. Тоді автори матеріалів припускали, що противник може завдати удару балістичними ракетами протягом 48 годин.