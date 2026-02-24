Российская атака на Киев попала на снимки МКС: зафиксирована работа ПВО по баллистике (видео)

Российская атака ракетами по Киеву в ночь на 27 декабря попала на снимки с Международной космической станции. Тогда РФ использовала около 40 ракет для ударов по столице.

Видео появилось в сети только 23 февраля. На нем зафиксировано более 3000 снимков пролета МКС от Бразилии до России.

Редактор этого видео Риккардо Росси отмечает, что он отредактировал сотни таймлапсов, однако ни разу не видел военных действий. Однако эта съемка выглядит для него похожей на то, что это были действительно прилеты российских ракет.

"Вспышки вокруг Киева не похожи на природные явления, такие как молнии или метеоры: это взрывы. Вы можете увидеть несколько объектов, летящих к городу (вероятно, ракеты), как пунктирные яркие линии", — говорится в описании к видео.

Научный канал The Alpha Centauri, который специализируется на теме космоса, отмечает, что на видео заметны как сбивание ракет, так и попадания в Киеве и возле Трипольской ТЭС.

Атака в ночь на 27 декабря — что известно

Ночью 27 декабря россияне запустили по Украине баллистику, крылатые ракеты типа "Калибр" с моря и аэробаллистические ракеты типа "Кинжал". На фоне обстрелов в Киеве прогремели мощные взрывы.

После атаки в Киеве на Левом берегу ввели экстренные отключения электроэнергии после массированной атаки России. Также без света осталось большинство жителей города Бровары Киевской области.

В КГГА после атаки сообщили о 22 пострадавших, среди которых двое детей. А Владимир Зеленский сообщил, что россияне атаковали Киев и область 40 ракетами и 500 дронами.

Также из-за атаки более 40% жилых домов Киева остались без света и тепла.