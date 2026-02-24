Російська атака на Київ потрапила на знімки МКС: зафіксовано роботу ППО по балістиці (відео)

Російська атака ракетами по Києву в ніч на 27 грудня потрапила на знімки з Міжнародної космічної станції. Тоді РФ використала близько 40 ракет для ударів по столиці.

Відео з'явилося у мережі лише 23 лютого. На ньому зафіксовано понад 3000 знімків прольоту МКС від Бразилії до Росії.

Редактор цього відео Ріккардо Россі відзначає, що він відредагував сотні таймлапсів, однак жодного разу не бачив військових дій. Однак ця зйомка виглядає для нього схожую на те, що це були дійсно прильоти російських ракет.

"Спалахи навколо Києва не схожі на природні явища, такі як блискавки чи метеори: це вибухи. Ви можете побачити кілька об'єктів, що летять до міста (ймовірно, ракети), як пунктирні яскраві лінії", — йдеться в описі до відео.

Науковий канал The Alpha Centauri, який спеціалізується на темі космосу, відзначає, що на відео помітні як збиття ракет, так і влучання в Києві та біля Трипільської ТЕС.

Атака в ніч на 27 грудня — що відомо

Вночі 27 грудня росіяни запустили по Україні балістику, крилаті ракети типу "Калібр" з моря та аеробалістичні ракети типу "Кинджал". На тлі обстрілу у Києві пролунали потужні вибухи.

Після атаки у Києві на Лівому березі запровадили екстрені відключення електроенергії після масованої атаки Росії. Також без світла залишилася більшість жителів міста Бровари Київської області.

У КМДА після атаки повідомили про 22 постраждалих, серед яких двоє дітей. А Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували Київ та область 40 ракетами та 500 дронами.

Також через атаку понад 40% житлових будинків Києва залишилися без світла та тепла.