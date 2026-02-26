Зруйновані торгові центри та багатоповерхівки: наслідки атаки РФ у Харкові, Запоріжжі та Києві

У ніч на 26 лютого ЗС РФ здійснили масований комбінований удар по Україні ракетами та ударними дронами типу "Шахед". Внаслідок атаки у Харкові, Запоріжжі та Києві зафіксовані численні пошкодження будівель, займання торгових центрів та багатоповерхівок.

Зокрема у Києві у Дніпровському районі внаслідок атаки постраждала будівля магазину, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Крім того, у Голосіївському районі столиці сталось займання на території приватної садиби, а в Печерському районі загорівся 2-поверховий приватний будинок.

У Київській області під час російської атаки було чутно вибухи, про що повідомляв кореспондент Фокусу, проте наслідки цієї атаки для регіону на момент публікації матеріалу не були відомі.

Наслідки російської атаки у Харкові

Дві ворожі балістичні ракети влучили по Київському та Шевченківському районах Харкова та пошкодили багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, обірвали дроти контактних мереж та перебили газопровід.

Відео дня

Також у місті зафіксували пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі.

"У Салтівськоу районі ворожим ударом зруйновано приватний житловий будинок. На місці пожежа та завали", — написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Пожежа на місці ворожого удару також спалахнула у Слобідському районі Хакрова.

Крім того, Терехов зазначив, що один з ударів цієї ночі прийшовся по Центральному парку міста.

За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, за попередньою інформацією, ворог масовано атакував Харків 17 БпЛА та двома ракетами.

На момент публікації матеріалу у місті внаслідок російської атаки було відомо про щонайменше дев'ятьох постраждалих осіб.

Руйнування та пожежі у Запоріжжі

У Запоріжжі росіяни поцілили у два торгові центри, повдіомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також загорілись одразу декілька поверхів житлової багатоповерхівки, в яку поцілили росіяни.

Загалом, за словами Федорова, по місту було завдано 12 ворожих ударів.

У Державінй службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники працюють на 5 адресах у Запоріжжі:

в одній девʼятиповерхівці горять квартири на 7 та 8 поверхах;

в іншій — пошкоджені квартири, балкони та скління без подальшого горіння;

у торгівельному центрі виникла пожежа на площі 60 кв. м;

пошкоджено приватний будинок;

влучання спричинило пошкодження даху ще одного ТЦ.

"Надзвичайники ліквідовують наслідки обстрілу, проводять пошук постраждалих та надають допомогу", — зазначили в ДСНС.

На момент пубілкації матеріалу було відомо про шістьох поранених у Запоріжжі, проте російські удари по Україні тривали.

Нагадаємо, російська атака на Київ потрапила на знімки міжнародної космічної станції.

Фокус також писав про те, що РФ готує масований удар по Україні та може запустити до 24 "Калібрів".