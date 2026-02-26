ВС РФ обстреляли Полтавскую область: загорелось предприятие, 20 тысяч человек без света, — ОВА

В ночь на 26 февраля Вооруженные силы Российской Федерации ударили по Полтавской области и повредили промышленное предприятие, заявили в военной администрации. Спасатели прибыли в точку удара, потому что начался масштабный пожар: для тушения привлекли десятки работников. Какие последствия обстрела Полтавщины и есть ли пострадавшие?

В Полтавской области произошли прямые попадания средств поражения ВС РФ, говорится в сообщении главы ОГА Виталия Дякивнича. От попадания и падения обломков сбитых ракет или дронов пострадало предприятие под Полтавой: других деталей нет. Уточняется, что пострадали два региона области — Полтавский и Лубенский районы. Люди не пострадали, заявили в ОГА.

Согласно данным администрации, под Лубнами из-за удара ВС РФ исчезло электроснабжение почти у 20 тыс. потребителей. Пожарные ГСЧС на 8 ч 26 февраля ликвидировали возгорание, а ремонтные бригады энергетиков начали восстановительные работы, чтобы оживить дома.

"К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших", — отметили в Полтавской ОГА.

Обстрел Украины — что произошло 26 февраля под Полтавой

В Telegram-канале ГСЧС опубликовали фото с места удара РФ по Полтавской области. На фото — масштабный пожар и около десятка спасателей, которые тушат огонь пеной и водой из пожарных рукавов. Также подтверждается, что к утру пожар потушили. При этом ГСЧС уточнило, что россияне повредили и предприятие, и частные дома.

"Повреждено технологическое оборудование и объекты производства. А также частный жилой дом и линии электропередачи", — говорится в сообщении ведомства.

Обстрел Украины — пожар в Полтавской области после удара РФ 26 февраля Фото: ГСЧС

Воздушные силы ВСУ в ночь на 26 февраля информировали об угрозах для жителей Полтавской области. В частности, около 2 ч в Telegram-канале командования было предупреждение о появлении "Шахедов" и ракет. Между тем в ОВА в 23:28 написали, что над регионом работали средства ПВО, а через час появилось сообщение о продолжении российской воздушной атаки.

Отметим, Фокус писал о регионах, которые попали под обстрел РФ в ночь на 26 февраля. Российские ракеты и дроны летели в направлении центральных и восточных областей: под ударом оказались Харьков, Киев, Запорожье. Впоследствии стало известно, что вражеские средства поражения попали по ТЦ "Эпицентр" в Запорожье. На фото и видео с места событий показали помещение, охваченное огнем и почерневшее в местах, где пожар потушили. Тем временем Киев пострадал под удар ракет и дронов ВС РФ. Согласно данным городских властей, в столице есть поврежденные многоэтажки и частные дома, и из-за российского обстрела ранены гражданские.

Во время удара по Полтавщине 20 февраля появилось заявление НАК "Нафтогаз", в котором говорилось о 20-й атаке ВС РФ по объектам газодобычи с начала 2026 года. При этом в указанном регионе до войны добывали 40% украинского газа и 20% нефти.

Напоминаем, один из предыдущих ударов РФ по Украине состоялся 23 февраля: пострадали жители Одессы и погибло два человека.