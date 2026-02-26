Летели "Искандеры" и "Цирконы": Воздушные силы сбили 406 из 459 целей ВС РФ

В ночь на 26 февраля Вооруженные силы Российской Федерации запустили по украинцам 459 средств поражения, среди которых было две ракеты "Циркон" и 11 баллистических ракет "Искандер-М", сообщили в Воздушных силах. Противовоздушная оборона справилась со всеми "Цирконами" и обезвредила четыре из 11 "Искандеров".

Средства ПВО Воздушных сил сбили 374 из 429 дронов различных типов, которые ВС РФ запустили по Украине, говорится в заметке Воздушного командования в Telegram. Кроме того, обезвредили все запущенные ракеты Х-101 и две авиаракеты Х-69. Фокус собрал информацию о последствиях российского удара.

Воздушное командование подробно рассказало о российской атаке, которая состоялась в ночь с 25 на 26 февраля. Выяснилось, ВС РФ провели пуски БпЛА "Шахед", "Герань", "Италмас" с семи пусковых площадок вокруг Украины, "Цирконы" летели из Крыма, баллистика — из Брянской и Ростовской областей, авиаракеты запускали из района Волгоградской области.

Результаты работы ППО:

дроны — сбили 374 из 429 запущенных БпЛА, из которых 280 — ударные "Шахеды". Результативность ПВО по беспилотникам — 87%;

противокорабельные ракеты "Циркон" — две из двух;

баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 — четыре из 11, эффективность ПВО 36%;

крылатые ракеты Х-101 — 24 из 24;

авиаракеты Х-69 — две из двух.

Итоговая эффективность ППО составляет 88%.

Воздушные силы подтвердили 51 попадание по 32 локациям. Согласно данным командования, долетели до целей пять ракет ВС РФ (по части данные уточняются) и 46 ударных беспилотников.

Обстрел Украины — что произошло 26 февраля

В ночь на 26 февраля Воздушное командование информировало о появлении дронов и ракет РФ над Черновской, Сумской, Харьковской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской, Одесской областями. Мониторы показали траекторию средств поражения ВС РФ и обозначили возможные наибольшие попадания в четырех регионах — условно, Киев, Винница, Харьков, Полтава.

Обстрел Украины — траектория движения дронов и ракет РФ 26 февраля Фото: monitor/Telegram

Какие последствия удара ВС РФ 26 февраля

Согласно данным областных военных администраций, в ряде центральных, южных и восточных регионов Украины есть разрушения и раненые люди.

Харьковская область. В Харькове зафиксировали попадания в четырех регионах города. На месте ударов начался пожар, получили ранения 14 человек.

Киевская область. В Киеве есть повреждения в трех районах — Дарницком, Печерском, Голосеевском. Глава Киевской ОГА Николай Калашник написал о последствиях удара РФ в четырех районах — Вышгородском, Броварском, Бучанском, Обуховском. Основные разрушения — частные дома и нежилые складские помещения.

Запорожская область. В Запорожье попали под удар ВС РФ дома и два торговых центра. Согласно данным ОВА, ранены девять человек.

Днепропетровская область. От обстрела ракет и дронов россиян пострадал Кривой Рог — есть двое раненых, поврежден многоэтажный дом.

Кировоградская область. Согласно данным ОВА, во время удара 26 февраля получил ранения один человек, повреждена жилая застройка.

Полтавская область. Глава Полтавской ОГА заявил, что в результате российского обстрела почти 20 тыс. потребителей остались без электроснабжения. Кроме того, россияне повредили промышленное предприятие, на котором начался пожар.

Черкасская область. Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец написал в Telegram, что над регионом сбили одну ракету ВС РФ и 20 БпЛА. Согласно данным администрации, раненых нет, а в Золочевском районе повреждено здание.

Одесская область. Руководитель Одесской ОГА Олег Кипер заявил об ударе РФ по объекту энергетической инфраструктуры.

Винницкая область. Как сообщила глава ОГА Наталья Заболотная, из-за удара РФ есть повреждения 20 домов, а взрывная волна пробила стены. Согласно данным администрации, ранена одна женщина.

Напоминаем, утром 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях российского обстрела и объяснил, благодаря чему удалось сбить часть баллистики.