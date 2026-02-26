Зеленский сообщил, что ВС РФ запустили 420 дронов и 39 ракет: есть разрушения в 8 областях

Вооруженные силы Российской Федерации запустили по украинцам 11 баллистических ракет, сообщил президент Владимир Зеленский. Общее количество воздушных целей — почти 500. Под ударом оказались восемь регионов: есть разрушения энергетических объектов и жилых домов. Какие последствия массированного ракетно-дронового удара РФ?

В ночь на 26 февраля ВС РФ вновь провели массированный ракетно-дроновой удар по Украине, написал Зеленский в Telegram-канале. Россияне запустили 420 дронов, из них большинство — ударные "Шахеды", и 39 ракет, из которых треть, 11 шт, это баллистика. Есть десятки раненых людей, пострадавших от российских средств поражения. Под ударом РФ — критическая инфраструктура, частные и многоквартирные дома.

Зеленский сообщил, что россияне ударили по газодобывающей инфраструктуре в Полтавской области, по подстанциям под Киевом и Днепром. Другие регионы, которые пострадали от атаки РФ — это Черниговская, Запорожская, Харьковская, Кировоградская, Винницкая области. Согласно данным президента, большинство российских ракет и дронов сбили, и это произошло благодаря средствам ПВО, которые вовремя поступили в Украину благодаря последнему заседанию "Рамштайн". Впрочем, речь идет об оперативном появлении части средств, уточнил глава государства.

"К сожалению, были также попадания. И это означает, что нужно работать дальше еще более активно. Холод не отступил до конца, и ракеты к ПВО нужны на каждый день", — говорится в заметке Зеленского.

Обстрел Украины — детали удара 26 февраля

Фокус писал об обстреле Украины, который ВС РФ осуществили в ночь на 26 февраля. Под ударом оказалась Полтавская область: первые взрывы услышали еще в 23:30 25 февраля. Утром ОВА подтвердила атаку и сообщила о попадании по промышленному предприятию. Согласно данным военной администрации, есть повреждения в Полтавском и Лубенском районах. Другие пострадавшие регионы — частная и жилая застройка в Киеве и Киевской области, разрушение ТЦК "Эпицентр" в Запорожье, повреждения домов в Харьковской и Днепропетровской областях. Кроме того, россияне разрушили 20 домов в Винницкой области. Есть пострадавшие в Кировоградской области, сообщили в ОВА.

