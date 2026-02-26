Зеленський повідомив, що ЗС РФ запустили 420 дронів та 39 ракет: є руйнування у 8 областях

Збройні сили Російської Федерації запустили по українцях 11 балістичних ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. Загальна кількість повітряних цілей — майже 500. Під ударом опинились вісім регіонів: є руйнування енергетичних об'єктів та житлових будинків. Які наслідки масованого ракетно-дронового удару РФ?

В ніч на 26 лютого ЗС РФ знов провела масований ракетно-дроновий удар по Україні, написав Зеленський у Telegram-каналі. Росіяни запустили 420 дронів, з них більшість — ударні "Шахеди", та 39 ракет, з яких третина, 11 шт, це балістика. Є десятки поранених людей, які постраждали від російських засобів ураження. Під ударом РФ — критична інфраструктура, приватні та багатоквартирні будинки.

Зеленський повідомив, що росіяни вдарили по газовидобувній інфраструктурі у Полтавській області, по підстанціях під Києвом та Дніпром. Інші регіони, які постраждали від атаки РФ — це Чернігівська, Запорізька, Харківська, Кіровоградська, Вінницька області. Згідно з даними президента, більшість російських ракет та дронів збили, і це відбулось завдяки засобам ППО, які вчасно надійшли в Україну завдяки останньому засіданню "Рамштайн". Втім, ідеться про оперативну появу частини засобів, уточнив глава держави.

"На жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно. Холод не відступив до кінця, і ракети до ППО потрібні на кожен день", — ідеться у дописі Зеленського.

Обстріл України — деталі удару 26 лютого

Фокус писав про обстріл України, який ЗС РФ здійснили в ніч на 26 лютого. Під ударом опинилась Полтавська область: перші вибухи почули ще о 23:30 25 лютого. Зранку ОВА підтвердила атаку і повідомила про влучання по промисловому підприємству. Згідно з даними військової адміністрації, є пошкодження у Полтавському та Лубенському районах. Інші постраждалі регіони — приватна та житлова забудова у Києві та Київській області, руйнування ТЦК "Епіцентр" у Запоріжжя, пошкодження будинків у Харківській та Дніпропетровській областях. Крім того, росіяни зруйнували 20 будинків у Вінницькій області. Є постраждалі у Кіровоградській області, повідомили в ОВА.

