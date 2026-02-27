Україна знищила мережу управління "Шахедами" з території Білорусі: "Флеш" пояснив, як вона працює

Україна успішно зруйнувала сучасну систему зв’язку, яку Росія використовувала для керування безпілотниками "Шахед" із території Білорусі. Як пояснив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, мова йде про Mesh-мережу, яка дозволяла дронам підтримувати безперервний зв’язок між собою, навіть якщо частину апаратів знищували.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає видання "Українська правда", За його словами, вдалося ліквідувати Mesh-мережу, яку використовували безпілотники "Шахед" на півночі України. В цілому, це позитивно вплинуло на обороноздатність столиці та центральних регіонів, проте він не розкрив деталей того, як саме мережу було знищено та яким чином вона функціонувала.

Натомість, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі пояснив принцип роботи Mesh-мережі на безпілотниках. За його словами, радіомодеми на "Шахедах" не лише передають і приймають сигнали, але й виконують роль ретрансляторів та підсилювачів сигналу для інших дронів.

Принцип роботи Mesh-мережі Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"При такій схемі всі Шахеди в повітрі пов'язані по радіо між собою. В результаті можна збити кілька Шахедів і зв'язок не обірветься, він просто піде через інші Шахеди", — написав він.

Особливістю останніх атак було те, що початкові точки управління безпілотниками були розташовані на території Білорусі. Зокрема, такі точки, встановлені на високих щоглах із потужними антенами, дозволяли забезпечити спрямовану передачу сигналу на Україну.

"Такі високі точки зв'язку на території противника випромінюють радіосигнали, які наша радіорозвідка бачить з нашої території. Ми можемо запеленгувати сигнал і сказати, що він 100% йде з такого-то місця", — пояснив фахівець.

Зокрема, декілька таких точок у Білорусі обслуговували дрони в різних регіонах України. Одна з них забезпечувала управління дронами над Києвом, інша — удари по західній частині країни, зокрема по залізничній інфраструктурі на маршруті Київ–Ковель.

"Звичайно, ми не стали мовчки спостерігати за цим процесом управління Шахедами з території РБ", — додав він.

Також Бескрестнов поділився технічними деталями Mesh-модемів, що працюють у смузі 3200–3400 МГц. Він зазначив, що ширина сигналу зазвичай становить 4,5 МГц, а при передачі відео сигнал змінюється та формує декілька вертикальних "колонок". Такі характеристики добре відомі фахівцям із радіоелектронної боротьби, а українські військові, які освоюють ці технології самостійно, будують власні пункти радіоспостереження для виявлення керованих атак.

"При всьому бажанні ми не можемо закрити всю країну точками радіомоніторингу, а Шахеди працюють по тилах, тому хто може та хочє , включайтеся в процес виявлення керованих дипстрайків", — написав "Флеш".

Раніше, військовий пояснював, що Росія почала поєднувати складні балістичні ракети з масовими запусками БпЛА типу "Шахед", щоб створювати додатковий тиск на українські системи протиповітряної оборони.

Крім того, Михайло Федоров пояснював, що протиповітряна оборона України почала використовувати систему After Action Review та електронний аналіз ударів Російської Федерації, і він сподівається, і це має покращити сили ППО.