Пограничники показали, как сбили "Шахед" из автомата (видео)

На Северо-Слобожанском направлении украинские военнослужащие сбили российский "Шахед", который летел на низкой высоте, с помощью автомата.

Государственная пограничная служба Украины опубликовала кадры, на которых запечатлен момент поражения ударного дрона.

За записи видно беспилотник, высота которого довольно низкая, а затем звучит автоматная очередь, и цель взрывается.

Позже в кадре появляется и пограничник с оружием, который направляется к месту падения обломков.

Под видео — более полторы сотни комментариев, в которых люди благодарят защитников.

В ночь на 26 февраля ВС РФ осуществили массированный комбинированный удар по Украине ракетами и ударными дронами типа "Шахед". В результате атаки в Харькове, Запорожье и Киеве зафиксированы многочисленные повреждения зданий, возгорание торговых центров и многоэтажек.

Відео дня

Также несколько взрывов прозвучали в Полтавском и Лубенском районах. Повреждено промышленное предприятие и тысячи людей остались без света.

Напомним, Россия начала сочетать сложные баллистические ракеты с массовыми запусками БпЛА типа "Шахед", чтобы создавать дополнительное давление на украинские системы противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что враг распределяет удары по типам вооружения, комбинируя различные ракеты и средства поражения, чтобы максимально усложнить оборону Украины.