Прикордонники показали, як збили "Шахед" з автомата (відео)

На Північно-Слобожанському напрямку українські військовослужбовці збили російський "Шахед", який летів на низькій висоті, за допомогою автомата.

Державна прикордонна служба України опублікувала кадри, на яких зображено момент ураження ударного дрона.

За записом видно безпілотник, висота якого досить низька, а потім звучить автоматна черга, і ціль вибухає.

Пізніше в кадрі з'являється і прикордонник зі зброєю, який прямує до місця падіння уламків.

Під відео — понад півтори сотні коментарів, у яких люди дякують захисникам.

У ніч на 26 лютого ЗС РФ здійснили масований комбінований удар по Україні ракетами та ударними дронами типу "Шахед". Унаслідок атаки в Харкові, Запоріжжі та Києві зафіксовано численні пошкодження будівель, загоряння торговельних центрів і багатоповерхівок.

Відео дня

Також кілька вибухів пролунали в Полтавському та Лубенському районах. Пошкоджено промислове підприємство та тисячі людей залишилися без світла.

Нагадаємо, Росія почала поєднувати складні балістичні ракети з масовими запусками БпЛА типу "Шахед", щоб створювати додатковий тиск на українські системи протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що ворог розподіляє удари за типами озброєння, комбінуючи різні ракети та засоби ураження, щоб максимально ускладнити оборону України.