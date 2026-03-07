Масштабна пожежа з детонацією: ЗСУ уразили ракетами ATACMS та SCALP склад "Шахедів" у Донецькому аеропорту

Балістичними ракетами ATACMS та крилатими SCALP було уражено важливий об'єкт росіян у тимчасово окупованій Донецькій області. З району ДАП ЗС РФ запускали по Україні ударні безпілотники.

У суботу, 7 березня, в районі Донецького аеропорту ракетами ATACMS та SCALP було уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу "Шахед". Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Удар завдано підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних сил ЗСУ.

У ГШ ЗСУ повідомляють також про масштабну пожежу та вторинну детонацію, яку було зафіксовано на об'єкті.

Які ще об'єкти уразили Сили оборони

Сили оборони України уразили пункт управління БпЛА у районі Діброви (ТОТ Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт у районі Кругляківки (ТОТ Харківської обл.).

Крім того, Сили оборони били по артилерійських засобах противника у районах Тавільжанки (ТОТ Харківської обл.), Воскресенки та Новопавлівки (ТОТ Донецької обл.).

Відео дня

Також уражено райони зосередження живої сили противника у районах Новогригорівки, Залізничного (ТОТ Запорізької обл.), Торського (ТОТ Донецької обл.) та Сопича (Сумська обл.).

Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються, повідомили в Генеральному штабі.

Нагадаємо, наприкінці лютого Україна знищила мережу управління "Шахедами" з території Білорусі. Mesh-мережа дозволяла ворожим дронам підтримувати безперервний зв’язок між собою, навіть якщо частину апаратів знищували.

Також Фокус писав про те, що українські прикордонники збили з автомата російський "Шахед". БПЛА летів низько.