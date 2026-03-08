РФ готувала новий удар: Донецький аеропорт атакували ракетами ATACMS та Storm Shadow (відео)

Українські військові 8 березня завдали удару по складу боєприпасів неподалік Донецького аеропорту. Ймовірно, для атаки використали ракетне озброєння.

Склад боєприпасів розташовувався на території заводу "Точмаш" біля Донецького аеропорту. Про це повідомили аналітики OSINT-проєкту "Кіберборошно".

Вони наголосили, що це був другий етап операції із завдання ракетної атаки поблизу Донецького аеропорту.

"Згідно з інформацією, яку поширюють у місцевих чатах, можливий розліт боєприпасів та їхня подальша детонація", — наголосили аналітики.

7 березня було уражено майданчики підготовки та запуску БпЛА типу "Гербера" та "Шахед", які використовуються для мінування, розвідки та ударів по передньому краю вздовж фронту.

Українські військові використали ракети ATACMS та Storm Shadow. При цьому український удар було завдано в момент, коли ворог готувався до здійснення чергової атаки, свідчить відео.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що в районі Донецького аеропорту ракетами ATACMS та SCALP було уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу "Шахед".

