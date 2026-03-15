"Чути на кілометри": ЗСУ знищили склад російських ракет в Луганській області (відео)

Надвечір 14 березня у тимчасово окупованому Довжанську Луганської області пролунали потужні вибухи, після чого почалась детонація боєприпасів, які ЗС РФ зберігали неподалік житлового масиву.

Звуки вибухів чути на відстань кількох кіломтерів, пише місцевий телеграм-канал "Луганщина Оперативна".

"Детонує склад із ракетами для ППО, який, як виявилося, тримали буквально біля житлового сектора. Вибухи йдуть один за одним — потужна детонація, гуркіт чути на кілометри", — йдеться у підписі до оприлюдненого відео.

Зазначається, що люди перебувають в паніці, а вікна у домівках дрижать.

"Це вже фундамент ка*апів — коли такі склади тримають за спинами або взагалі перед носом у цивільних", — йдеться у дописі.

Інформацію про ураження складу російських ракет у Довжанську підтвердив також керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

"На тимчасово окупованій території Луганщини знищений склад російських ракет", — зазначив Коваленко.

На момент публікації матеріалу в Генштабі ЗСУ не коментували удару про складу боєвприпасів ЗС РФ у Довжанську.

