Перевозили оружие и боеприпасы: спецназовцы ГУР поразили два судна в Керченском проливе

Украинские разведчики вывели из строя железнодорожный паром "Славянин" и повредили судно "Авангард". Эти плавсредства россияне использовали для ведения войны против Украины.

В ночь с 13 на 14 марта бойцы Департамента активных действий Главного управления разведки нанесли успешные удары по двум военным судам России. Об этом сообщает ГУР МОУ.

Был выведен из строя железнодорожный паром "Славянин". Также повреждения получило судно "Авангард". Суда были основными элементами "Керченской паромной переправы" и играли значительную роль в военной логистике. В частности они транспортировали оружие, военную технику и боеприпасы.

Паром перед атакой бойцов ГУР Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Кроме того, как отмечается, спецназовцы военной разведки совместно с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре порта "Кавказ" в Краснодарском крае России, который активно эксплуатируется для ведения войны против Украины.

Відео дня

Российский паром в Керченском проливе Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Отметим, в мае 2024 года ВСУ ракетами ATACMS поразили паромы "Авангард" и "Конро Трейдер", которые могли перевозить снаряды из порта "Кавказ" во временно оккупированный Крым. В июле того же года существенные повреждения получил и российский паром "Славянин". В британской разведке предполагали, что "Славянин", скорее всего, перевозил сжиженный газ. А по мнению бывшего начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, именно этим паромом доставляли грузы в оккупированный Крым.

Напомним, в районе города Инкерман в Крыму были поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник".

Фокус писал, что в ночь на 14 марта ударные беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Была поражена установка, являющаяся ключевым узлом этого НПЗ.